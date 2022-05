Brent Hoekstra schiet MHC Roden Heren 1 naar kampioenschap

RODEN – In eigen huis maakte MHC Roden Heren 1 het waar: zondag werden ze kampioen in eigen huis in de derde klasse. Na het slippertje van vorige week, er werd voor het eerst dit seizoen verloren in Hengelo, werd er hard getraind om nu thuis tegen het ervaren Arnhem wel kampioen te worden. Roden was al zeker van promotie, maar wilde natuurlijk ook graag de competitie als eerste eindigen. Vanaf de allereerste wedstrijd van het seizoen in september stonden de mannen van Joost Oosterwijk al bovenaan en waren ze vrijwel elke wedstrijd oppermachtig. Nu moest het alleen nog even afgemaakt worden.

Zo gauw de wedstrijd startte was duidelijk wat Arnhem wilde. Ze zetten hoge druk en wilden de opbouw van Roden daarmee zo vroeg mogelijk ontregelen. Maar Roden liet zien dat het, in tegenstelling tot vorige week, wel scherp was en hockeyde er een aantal keren goed onderuit. Dit leverde al vroeg een eerste corner op, maar deze werd er door de uitstekende keeper van Arnhem uit gehaald. Niet lang daarna volgde al de tweede corner voor Roden. Topscorer Ter Veld pushte, de keeper hield de bal wederom, maar in de rebound stuiterde de bal voor Brent Hoekstra zijn stick. Die bedacht zich niet, haalde verwoestend hard uit en liet de keeper kansloos. Na matig ingrijpen van de verdediging van Roden wist een spits van Arnhem de bal er toch in te tikken en stond het plotseling 1-1. In het tweede kwart werd er niet gescoord door beide ploegen.

Na de rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Roden dicteerde en Arnhem moest hebben van spaarzame uitvallen, maar Roden leek hier in het 3e en 4e kwart beter op ingericht. Na de mooiste aanval van de middag, een mooie combinatie tussen Tim Kühr en Thijmen Rooks, was het Hoekstra die van dichtbij de bal langs de keeper wist te duwen en kwam Roden vlak na rust dus weer op voorsprong. Niet veel later wisten ze na een strafcornervariant de gelijkmaker achter doelman Hoogenberg te werken en kon Roden opnieuw opzoek naar de voorsprong. De krachten van Arnhem vloeiden zichtbaar weg en Roden schroefde het tempo op. Vlak na de gelijkmaker kwam Roden opnieuw op voorsprong. Hetzelfe recept als bij de 1-0: Ter Veld pushte de corner op goal, de keeper gaf de rebound weg en Hoekstra stond op de goeie plek en maakte daarmee zijn derde van de dag. Daarna regende het kansen en corner voor Roden, maar pas in het vierde kwart werd de wedstrijd definitief beslist. Tim Van der Kroft draaide zich mooi vrij in de cirkel en wist Brent Hoekstra te bedienen. Die had al laten zien in goede vorm te verkeren en wist wel raad met deze kans. Hoekstra maakte zijn vierde van de middag en schoot Roden dus eigenhandig naar de overwinning: 4-2. Roden speelt de komende weken nog 3 wedstrijden, maar dan staat er niets meer op het spel. Komende week spelen ze opnieuw thuis, dan komt HC Flevoland uit Dronten op bezoek. Start: 14.45 uur.