Bridgers laten Norg centrum schudden

NORG – Het was zaterdag 2 november de tweeëntwintigste keer dat bridgeclub ‘Klavertje Vier’ de Nörger kroegendrive organiseerde. Ruim 120 paren bridgers bezetten de prachtige horeca.

Rond 11 uur begaven de deelnemers zich naar de verschillende kroegen. Het prachtige herfstweer gaf de strijd een rustig tintje. Je zag dan ook mensen op een ontspannen wijze al keuvelend door de kern van Norg wandelen. Vier spelletjes spelen en dan door naar de volgende locatie. De kroegen hadden alles goed geregeld, zodat er steeds op tijd de spellen werden gespeeld.

Na twee keer wisselen, was er tijd voor de lunch. Die werd meestal genoten in de ‘kroeg’ waar je was. Iedere kroeghouder had speciale bridgelunches bereid met een keur van lekkernijen. Na een goed gevulde maag werd er met frisse energie verder gebridged.

Na zeven maal vier spellen spelen in de kroegen kwamen de deelnemers weer naar de Brinkhof om de uitslag van hun inspanningen te vernemen.

Tjeerd Jan en Jan Tjeerd de Walle wonnen bij de A-lijn. Bij de B-lijn ging de winst naar Rosie Colthof en Carla Udding en bij de C-lijn waren André Oldenburg en Hennie Oldenburg de winnaars.