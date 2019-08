Brink Pop Peize in aantocht

PEIZE – Op zondag 25 augustus is er de 4e editie van BRINK POP in Peize, op fietsafstand. De aanvang is om 16.00 en de entree is gratis. De line up: Mississippi is een country-band uit Groningen die in de lente van 2009 is opgericht. Vijf heren en een dame die allen hun sporen in de muziek ruimschoots hebben verdiend namen het initiatief om deze band op te richten. Als men vanuit Nashville richting Texas rijdt, passeert men de langste rivier van Amerika: de Mississippi. Soms is deze rivier rustig en is het wateroppervlak als een spiegel, maar owee, op een ander moment verandert de rivier in een woeste stroom en treedt zij buiten haar oevers. Het is dit beeld dat men bij een optreden van Mississippi krijgt: het repertoire is vol afwisseling en verveelt nooit!

Het repertoire is smaakvol uitgekozen: songs van top-artiesten uit de Amerikaanse country-traditie ontbreken niet op de setlijst: Heather Myles, Tanya Tucker, Dwight Yoakem, Buck Owens, Mavericks en natuurlijk ‘good old’ Johnny Cash. De musici van Mississippi hebben allen ruime ervaring opgedaan in diverse bekende bands, prijzen gewonnen en spelen de country-muziek ‘van binnen uit’. Hartverscheurende duetten tussen zangeres Karin en zanger Marcel brengen de luisteraar in beroering. Anne tovert prachtige geluiden uit zijn pedalsteel-gitaar.