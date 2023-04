Brink Roden decor van dans, muziek en theater

Wat ’N Kunst en Winsinghhof slaan handen ineen: grote UITmarkt op 2 september

RODEN – Op zaterdag 2 september is de Brink in Roden het decor van een grote UITmarkt. Om de eerste UITmarkt die vorig jaar gehouden werd tot een nóg groter succes te maken, hebben het Wat ’N Kunstfestival en Theater de Winsinghhof de samenwerking opgezocht. Ruim 40 verenigingen en ondernemers in de culturele sector zijn uitgenodigd om presentaties, workshops en shows te geven. Theaterdirecteur en –programmeur Jacob Frölich nodigt theatergasten uit om korte performances te geven om het publiek alvast op te warmen voor een wervelend nieuw theaterseizoen.

Piet van Houten, programmamaker van het Wat ’N Kunst-festival, weet het zeker: de plannen die er liggen voor de tweede UITmarkt zijn fantastisch. Groots. En het is meteen de aftrap van het culturele én het nieuwe theaterseizoen. Mooier kan niet. Op 2 september is het zang, dans performance en kunst wat de klok slaat. De Brink als één groot kunstplein met twee podia. ‘Verenigingen bieden we de gelegenheid demonstraties of korte optredens te geven. Daarbij kun je denken aan toneel, openluchtspel, muzikale optredens of een dansshow. Om de verenigingen extra te faciliteren, krijgen ze een kraam ter beschikking. Voor een vereniging of club zijn leden belangrijk. Dit is ook een uitgelezen moment om leden te werven.’ Het andere podium is voor artiesten die in het nieuwe theaterseizoen op de planken staan van Theater de Winsinghhof. Directeur Jacob Frölich is in gesprek met verschillende artiesten om de eerste zaterdag van september naar het mooie Roden te komen. ‘We proberen een gevarieerd programma neer te zetten. Daarbij kun je denken aan cabaret, muziek of een monoloog. Het is de bedoeling dat zij een sneaky preview of korte presentatie geven over hun eigen theatershow. Dit past heel goed in het programma van een UITmarkt. Door samen te werken met het Wat ’N Kunst-festival kunnen we het nog grootser opzetten.’

Talentontwikkeling

En dat is nog niet alles. Talentontwikkeling is een onderdeel dat is toegevoegd aan het programma van de UITmarkt. Jong Noordenvelds talent gaan onder begeleiding van een professioneel artiest zingen of een (duo)optreden doen. Van Houten noemt het succes van vorig jaar, toen Minka Zaal uit Peize met de leerlingen van haar zangschool Stempalet op het podium liedjes zong. Van Houten voert op dit moment gesprekken met professionele artiesten van wie hun roots in de gemeente liggen. We zitten te denken aan ‘De sterren van Noordenveld live’, naar het idee van De Vrienden van Amstel Live.’

Informatieavond

Op woensdag 5 april organiseren Van Houten en Frölich een informatieavond in het theater. Ruim 40 verenigingen zijn hiervoor uitgenodigd. Clubs of ondernemers in de culturele sector die geen uitnodiging hebben ontvangen, mogen ook aanhaken. ‘Graag zelfs, hoe meer hoe beter. Als we een beetje een idee hebben hoeveel verenigingen meedoen, kunnen we het programma finetunen en vormgeven. We denken breed. We willen graag het hele pallet laten zien. Van klassiek tot modern, van koren tot moderne dans. De informatieavond begint om 20:00 uur, inloop vanaf half acht.

De UITmarkt wordt professioneel aangepakt. Het marketingteam van de Winsinghhof verzorgt de posters en flyers om het gebeuren zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. ‘We zijn een soort coproducent’, lacht Frölich. Kunstminnend Noordenveld kan hem alvast noteren: zaterdag 2 september, UITmarkt op de Brink pal aan de horecaboulevard van Roden. Als dat niet gezellig wordt…