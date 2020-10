Brinkhof en WiN slaan handen ineen

NORG – ‘Dit is echt een win-win situatie,’ schetst bedrijfsleider Albert Douwsma van De Brinkhof over de huidige ontstane situatie. ‘Nu Welzijn in Noordenveld in de voormalige bibliotheek zit gaan we deze ruimte nog beter dan voorheen benutten. Wij zetten als Brinkhof onze activiteiten gewoon als voorheen door. En WiN is op deze manier beter bereikbaar voor de inwoners en kan zo beter haar activiteiten organiseren. Ik vind het prima, we slaan de handen ineen en ben blij met deze samenwerking.’

Sinds enige weken is WiN intern in De Brinkhof verhuisd van de eerste etage naar de begane grond. Hiermee komt een langgekoesterde wens van de welzijnsmedewerkers uit. ‘We willen graag een laagdrempelige organisatie zijn die voor iedereen toegankelijk is. We zijn in De Brinkhof nu beter zichtbaar dan dat we voorheen waren. Het is altijd ons streven geweest om lokaal goed bereikbaar te zijn. Voor vrijwilligers, deelnemers aan activiteiten en inwoners. Deze ruimte geeft ons ook de mogelijkheid om meer inloop- en ontmoetingsmomenten te creëren voor mensen in een kwetsbare positie. Gewoon met een dagelijkse inloop voor een kop koffie, een gesprek, deelname aan een activiteit of voor het stellen van een vraag op het gebied van welzijn’ laat Femma Bezu weten.

Samen met Jan Zomermaand, Bob Hulshof en Albinota Alilaj wordt deze locatie bemenst. ‘Natuurlijk,’ zegt Jan Zomermaand, ‘moeten we in deze coronatijd ook realistisch zijn. ‘t Is een moeilijke periode om activiteiten op te zetten, draaiende te houden en mensen met elkaar in contact te brengen. Ontmoetingsactiviteiten liggen zo goed als stil. Maar daarbij geeft dit ons de mogelijkheid om ons werk nu anders uit te voeren. We gaan meer de buurt in, bellen inwoners, doen aan social media, organiseren kletskwartiertjes en zijn we bezig met het ontwikkelen van beeldbellen. Daarnaast benutten we deze periode om activiteiten en projecten voor te bereiden, zodat we van start kunnen gaan als dat weer kan. Zo zijn we bezig met Humanitas om een steunpunt voor ‘Verlies en Rouw’ op te zetten en dat aan te bieden als een workshop voor mensen met onverwerkte rouw. In 2021 willen we daarmee van start gaan.’

Het welzijnswerk in De Brinkhof kent in Norg een lange geschiedenis. Bob Hulshof kan daar over meepraten. Hij draait in dit werk al enige jaren mee. ‘Welzijnswerk en De Brinkhof hebben altijd een nauwe en goede relatie met elkaar gehad. Nu werken we minder accomodatiegebonden en zijn we meer gericht op samenwerking met andere organisaties. En dat gaat goed. De Brinkhof is een uitstekende locatie om allerlei activiteiten, bijeenkomsten en ontmoetingen te organiseren. Daar mogen we in Norg best trots op zijn met z’n allen. Midden in het centrum van het dorp, een prachtig gebouw met tal van mogelijkheden van gebruik. Het is gewoon hartstikke mooi dat we elkaar nu op deze wijze hebben gevonden en samen kunnen werken. Laten we dat koesteren.’

Op de foto een deel van het welzijnsteam Norg met Bob Hulshof, Jan Zomermaand en Femma Bezu.