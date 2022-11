Britt Schreuder pusht Roder hockeydames naar overwinning

RODEN – Roden Dames 1 speelde afgelopen zondag tegen Zeewolde. Roden stond keurig 6e en Zeewolde stond 1 plekje hoger. Het beloofde dus een spannende strijd te worden. De dames startten sterk aan de wedstrijd en creëerden kans op kans. Ze vergaten zichzelf echter te belonen en daardoor bleef het 0-0. In het 2e kwart werd dan toch de ban gebroken. Meike Oosterom was scherp en maakte de 1-0. Vlak na rust maakte Zeewolde uit een van hun spaarzame kansen gelijk en kon Roden dus weer opnieuw beginnen met het zoeken naar hun goal. Dit lukte helaas niet. 10 minuten voor tijd kwam Zeewolde zelfs op voorsprong. Roden toonde veerkracht en nog geen halve minuut later maakten ze de gelijkmaker. Julia Brink versnelde over de achterlijn de cirkel in, zocht de combinatie met Anoek de Vos en bezorgde vervolgens de bal op een presenteerblaadje bij Meike Oosterom die haar 2e van de dag maakte. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel. In de allerlaatste seconde kreeg een speelster van Zeewolde een bal op haar voet in de cirkel. Strafcorner dus. Britt Schreuder stond op de kopcirkel klaar en sleepte de strafcorner hard in de touwen. Het Roner hockeypubliek ontplofte en de dames stapten juichend van het veld af. Een terechte, maar zwaar bevochten overwinning. Roden is hierdoor een plekje gestegen op de ranglijst en bezet nu een 5e plek in de derde klasse. Komende zondag reizen ze af naar Veenendaal om hun vijfde plek te verdedigen tegen VMHC Spitsbergen.