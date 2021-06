Britt Udink van sc Heerenveen naar Excelsior Rotterdam

RODEN – De 18-jarige Britt Udink heeft enkele weken geleden te horen gekregen dat ze afgevallen is om naar het eerste damesteam van sc Heerenveen door te stromen. Dat is jammer, maar de strijdbare dame uit Roden is niet bij de pakken neer gaan zitten. Na enkele stageperiodes bij Alkmaar en een kleine flirt met Feyenoord krijgt ze de kans zichzelf bij de vrouwen van Excelsior Rotterdam verder te ontwikkelen, met dank aan de goede samenwerking met haar oude Heerenveen trainster. De clipjes, die van wedstrijden zijn gemaakt, stuurde Britt naar Rotterdam en dat had succes.

Nadat haar afvallen bij Heerenveen bekend werd, zei zij tegen zichzelf dat zij gaat voor het hoogst haalbare. Dat betekent dat zij op het hoogste niveau wil blijven spelen en zich wellicht door een goede ontwikkeling in de kijker van grotere ploegen kan spelen.

Britt ziet zichzelf als een snelle speelster, die een prima actie in huis heeft en beslissend kan zijn in de zestien meter. Zij is rechtsbenig, maar werkt op dit moment sterk aan haar linkerbeen. De periode bij sc Heerenveen heeft haar veel geleerd: ‘Ik moet bijvoorbeeld doorzetten en niet denken dat het niet lukt.’ Ook leerde zij alles te geven tijdens de trainingen en wedstrijden, zodat er elke keer verbetering is. In de beginperiode bij Heerenveen was zij te bescheiden in het maken van acties één tegen één, maar na verloop van tijd werd zij zelfverzekerd en werd het maken van acties normaal. Ook haar voedingspatroon is veranderd. In het begin was dat nog wel eens ‘ongezond’, maar na goede voorlichting ontstond een gevarieerd patroon, waarin pasta, fruit en groente de bovenhand kregen. Veel eiwitten in de vorm van kwark is dagelijkse kost. Britt volgt de opleiding Sport en Bewegen aan het Johan Cruijff College (JCC) in Groningen, waar in het lesprogramma ook voedingsleer is opgenomen. Op het moment van schrijven is ze bevoegd fitnesstrainer A, zodat zij in een sportschool kan werken.

Dinsdag 8 juni vond de officiële ondertekening van de overeenkomst met Excelsior plaats. De opleiding blijft zij online volgen aan het JCC in Groningen volgen. Mentor Jeffrey Snijder heeft zich hiervoor hard gemaakt. Het is een grote stap van de veilige omgeving van Roden naar Rotterdam. Dan is het prettig de opleiding te kunnen blijven volgen, met de vertrouwde mensen die Britt al kent. Het is een volgende stap in haar leven en ze kijkt er met veel vertrouwen naar uit. Ondertussen is de zoektocht naar een kamer in Rotterdam in volle gang. Excelsior probeert hier ook in te bemiddelen. Haar nieuwe trainer Richard Mank doet zijn uiterste best om een goede woonplek te vinden.

In gesprekken met de trainer heeft ze de toezegging gekregen dat ze veel speelminuten gaat maken. Dat betekent dat Britt zich kan ontwikkelen. Belangrijk voor Britt is dat ze de eerste kennismaking als zeer prettig heeft ervaren: ‘Het lijkt een leuk team en dat betekent dat ik plezier krijg. Ook de goede klik met de trainer geeft mij het vertrouwen dat het gaat lukken. Mijn doel is om een stap hoger te komen.’