Brommerspektakel domineert crossbaan Trimunt in Marum

MARUM – Wat wás het spectaculair, de Le Mans start van de Brommercross op Trimunt afgelopen zaterdag. Maar liefst 80 brommers stoven tegelijkertijd met een bloedgang de baan op. In een pittige cross (de baan was door de regenval van de afgelopen dagen behoorlijk zwaar) van drie uur streden de rijders om de meeste ronden. Thomas Postma uit het Friese Hoornsterzwaag was met 92 ronden de grote winnaar. Dit jaar werd de Brommercross voor het eerst verreden in de nieuwe opzet. ’s Morgens stonden de dames en de jeugd tot 14 jaar aan de start, ’s middags werd de superklasse, de standaard- en de automatenklasse verreden. Dat heeft heel positief uitgepakt volgens Wietze Westerhuis van Motorclub Marum eo. De volgende dag opnieuw motorspektakel op Trimunt. Zondag stond de DMX Noordcross op het programma. En die was met 200 deelnemers zeker een succes te noemen.