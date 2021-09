Bruisende activiteiten Volksvermaken Tolbert

TOLBERT – Normaal presenteert Stichting Volksvermaken Tolbert altijd een bruisende feestweek met activiteiten in juni, maar helaas kon de jaarmarkt dit jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Daarom organiseert Volksvermaken op woensdag 1 september van 14.00 tot 21.00 uur alsnog een grote jaarmarkt in de Hoofdstraat van Tolbert.

Tijdens de jaarmarkt is een grote verscheidenheid aan waren en goederen te vinden in de Hoofdstraat van Tolbert. Eten, drinken, kleding, telefoonhoesjes, tasjes, voor iedereen is er wel iets wils te vinden. Vanaf 18.30 uur luistert Bert Solo de markt op met livemuziek.

Hoeveel kramen er precies te vinden zijn, is nog niet bekend, maar de belangstelling van kraamhouders is groot aldus Siebo Beukema van Volksvermaken. ‘Normaal hebben we zo’n 80 tot 85 kramen bij de jaarmarkt,’ zegt hij. ‘Onlangs hebben we pas groen licht gekregen van de gemeente, waardoor het kort dag was voor de organisatie. Ik heb geen idee hoeveel kramen er precies zijn, maar er is veel belangstelling omdat lange tijd niets kon.’ Het belooft dan ook als vanouds een mooie markt te worden. Beukema: ‘Het zou mooi zijn als het weer gaat leven.’

Behalve de jaarmarkt organiseert Volksvermaken in de week van 1 tot en met 5 september ook nog andere leuke activiteiten voor de inwoners van Tolbert en omstreken. Zo kunnen geïnteresseerden onder het genot van een hapje en een drankje hun kennis testen tijdens de Pubquiz, die om 20.00 uur start in De Postwagen. ‘Het gaat om een quiz, waarbij de algemene kennis wordt getest,’ aldus Beukema. ‘In de winter hebben we ook al een paar keer online een dergelijke quiz georganiseerd, en dat was wel een succes. In juni hadden we een quiz met 50 à 60 man op het terras van De Postwagen. We hopen dat we dit keer net zoveel mensen kunnen trekken.’ De quiz is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Aanmelden kan via info@volksvermakentolbert.nl.

Op zaterdag 4 september kunnen liefhebbers van oldtimer trekkers geniten van de Trekker Oldtimer toertocht door de omgeving van Tolbert, die om 10.00 uur vertrekt vanaf de CazemierBoerderij aan de Hoofdstraat 27 in Tolbert. De route gaat onder andere richting Marum en Bakkeveen, waarna de trekkers tussen 12.00 en 12.30 uur weer aankomen bij de CazemierBoerderij. De inschrijving voor deze tocht zit al vol, maar toeschouwers zijn van harte welkom. ‘Je kan natuurlijk langs de route gaan staan, maar wie de oldtimers echt goed wil kunnen zien kan het beste naar de start of aankomst bij de CazemierBoerderij komen,’ geeft Beukema aan. ‘Daar zijn de trekkers het beste van dichtbij te bekijken.’

Tot slot kan iedereen op zondag 5 september deelnemen aan een gratis auto-oriëntatietocht. ‘In mei hebben we ook al een auto-oriëntatietocht georganiseerd,’ zegt Beukema. ‘Toen waren er zo’n 90 à 100 auto’s op pad, dat was niet verkeerd.’ De route telt zo’n 80 à 100 kilometer, die in twee tot tweeënhalf uur is af te leggen. ‘Om meer van de omgeving te genieten, kan er ook langer over gedaan worden.’ De factor tijd speelt geen rol, deelnemers kunnen de route aankleden zoals zij zelf willen. De route voert langs mooie plekjes en onbekende wegen door het mooie Noord Nederland. ‘Het is echt een stukje volksvermaak,’ aldus Beukema. ‘Het plezier staat voorop. De reacties op de tocht zijn altijd positief, doordat mensen op plekken komen waar ze nog nooit geweest zijn. Mensen zijn altijd erg gefocust op van a naar b komen, maar kennen soms hun eigen omgeving soms niet.’ Volgens Beukema is er genoeg te zien onderweg voor zowel jong als oud. ‘Iedereen kan meedoen,’ zegt hij.

Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 4 september 20.00 uur aanmelden via info@volksvermakentolbert.nl. Na opgave ontvangen deelnemers de route, zodat zij die op zondag 5 september in eigen tijd en tempo kunnen rijden. Vanwege de coronapandemie verloopt het contact online en zijn er geen posten die door Volksvermaken worden bemand, maar het is wel mogelijk om voor 15 euro een gevulde picknickmand te bestellen voor onderweg. Deelnemers kunnen dit tot vrijdag 3 september doen bij opgave, onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer. De factor tijd speelt geen rol, deelnemers kunnen de route aankleding zoals zij zelf willen. Na afloop mailen deelnemers de antwoorden uiterlijk voor 20.00 uur weer naar info@volksvermakentolbert.nl om kans te maken op leuke prijzen.

Meer informatie over de diverse activiteiten is te vinden op de website www.volksvermakentolbert.nl.