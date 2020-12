BSO in Leek leert over gezond eten

LEEK – De kinderen van de BSO van SKSG in Leek leren in de maand december alles over lekker en gezond eten. Zo was er een workshop speculaasjes maken bij SKSG Vlindertuin en SKSG Liekelei (foto). Dat dat op een gezonde manier kon, bleek wel uit de heerlijke en gezonde ingrediënten, aan de hand van de workshops van Stichting Kind & Voeding. Omdat de kinderen niet alleen aan zichzelf denken, worden er producten ingezameld voor de Voedselbank. Op maandag 14 december wordt alles naar de Voedselbank gebracht.