BSO-kinderen sporten op bevrijdingsfestival

LEEK – Vijf BSO-Locaties van SKSG hebben gezamenlijk op Bevrijdingsdag de BSO-kinderen in beweging gezet. Ze organiseerden gezamenlijk een Bevrijdingsfestival op het sportveld van VEV Leek welke met recht actief en gezellig mocht worden genoemd. De kinderen begonnen met hiphop en streetdance clinics in de ochtend en gingen na de lunch los op freerunning en een stormbaan. Ze konden toen ook geschminkt worden of een tattoo zetten – gelukkig voor de ouders geen blijvende. Uiteraard kon een lekker ijsje erbij niet ontbreken. Het was een eerste keer dat de BSO’s zo gezamenlijk iets opgezet hebben. Gezien het succes zal het vast niet hierbij blijven.