Bubbelvoetbal op de velden van VV Roden in een lekker zonnetje

RODEN – Het jongerenwerk van Welzijn in Noordenveld had afgelopen week een sportieve uitdaging op het programma staan. De Summertour, een programma vol met activiteiten in deze zomervakantie voor de basisschoolgroepen 7 en 8 en jeugd tot 23 jaar, had op de velden van VV Roden een Bubbelvoetbaltoernooitje op touw gezet. ‘Best wel lachten,’ laat een deelnemer weten toen hij in de ronde plasticbal plaatsnam om te voetballen. ‘En toch niet zo gemakkelijk zoals het er uit ziet, best nog wel pittig.’ Er werd een 3 tegen 3 wedstrijdje gespeeld en er was een veldje uitgezet waar de jeugd kon voetvolleyballen. Volgens jongerenwerker Patrick Melles van WiN was de sfeer goed en hebben de jongeren veel plezier gehad. ‘Ondanks de slechte weersverwachtingen hebben we ons in een lekker zonnetje prima vermaakt. Onze volgende activiteiten zijn te vinden op www.stwin.nl, met onder anderen suppen op het Leekstermeer en klimmen in het Klimbos in Veenhuizen.