Bucky gaat op avontuur: na 42 jaar groter pand

RODEN – Na ruim 42 jaar begint Bucky aan een nieuw avontuur. Het bekende kleine winkeltje in de Wilhelminastraat zal haar deuren sluiten, om ze elders in Roden te openen. Geen gemakkelijke keuze, want na ruim 42 jaar heeft dit kleine winkeltje zich verankerd in het hart van Jannes (en velen met hem). Maar wanneer je dromen groter zijn dan de winkel toelaat, heb je als ondernemer eigenlijk maar één optie: een grotere winkel openen. En dit is precies wat gaat gebeuren.

Op 25 maart 2022 zal de nieuwe Bucky, Bucky XL zoals Jannes het noemt, haar deuren openen aan de Heerestraat 17-19 (voormalig Spaan mode). Dit alles met als doel om de trouwe Bucky klant nog beter te kunnen bedienen. In deze ‘Bucky XL’ zal meer ruimte zijn voor collectie, waar Jannes ontzettend blij mee is. Eindelijk meer ruimte om de klant die bij hem komt van top tot teen aan te kleden. Iets wat Jannes overigens niet alleen gaat doen, maar samen met Egbert, die al bijna 35 jaar werkzaam is bij Bucky en Joy. Dus nog meer herenmode, een uitgebreider aanbod in de grote maten (tot en met maat 7XL) en nog meer jeans naar ieders wensen. Dit alles in een nieuw jasje, maar met de vertrouwde service en gezelligheid zoals men al 42 jaar gewend is bij Bucky. Op naar nieuwe dromen, Jannes en Egbert hebben er zin in!