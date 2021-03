“Je hoort telkens ‘houd nog even vol’, maar wat is even

WESTERKWARTIER – Deze week gaat burgemeester Ard van der Tuuk in gesprek met Isabeau Minnema (16) in het kader van #SamenDoor. Isabeau heeft in 2020 meegedaan aan The Voice Kids, en op vrijdag 3 april van dat jaar was haar ‘blind audition’ te zien op televisie. De opnames van de talentenjacht waren voor de coronacrisis, maar vanaf maart veranderde er ook voor Isabeau veel. Niet alleen op muzikaal gebied, maar eigenlijk kwam haar hele leven er compleet anders uit te zien. Hoe heeft zij het afgelopen jaar beleefd en hoe kijkt ze naar de toekomst?



“Mijn deelname aan The Voice Kids was echt een prachtige ervaring”, begint Isabeau. “Ik heb ontzettend veel mensen ontmoet, ook in de muzikale wereld. De opnames waren al in 2019, waardoor we toen nog geen hinder ondervonden van corona. Alles was normaal, je hoefde je geen zorgen te maken over de afstand en je kon gewoon met elkaar knuffelen. Dat was echt heerlijk”. De burgervader heeft de optredens van Isabeau ook bekeken en is onder de indruk van de zangkunsten van de inwoner van Leek. “We kennen allemaal Anouk wel een beetje, maar bij jouw auditie draaide zij meteen”, lacht Van der Tuuk. “Dat moet voor jou heel bijzonder zijn geweest”. Isabeau: “Voorafgaand vond ik het heel spannend, maar Anouk draaide inderdaad al na de eerste zin. Toen had ik gelijk een geweldig gevoel, omdat ik wist dat ik door was. De zenuwen namen vervolgens geleidelijk aan af”. Uiteindelijk draaiden alle vier stoelen voor Isabeau en koos de jonge zangeres voor Marco Borsato als coach. “Ik twijfelde tussen Anouk en Marco, maar ik dacht dat ik van Marco het meest kon leren. Daarom heb ik voor hem gekozen en daar heb ik nooit spijt van gehad”.



“Het begon met een weekje vrij”

Isabeau trad voor de coronacrisis ook geregeld op bij feestjes en bruiloften, maar dat kan ook al een tijd niet meer. Tevens heeft ze ontzettend lang onlinelessen moeten volgen en zag ze weinig vriendinnen. Een lastige tijd, erkent ze. “Ik houd echt heel erg van sociaal contact, leuke dingen doen en feestjes vieren, maar door corona kan dat al een jaar niet. Ik mis iedereen om me heen. Op doordeweekse dagen heb ik wekenlang online les gevolgd, wat ik niks aan vond. Je pakt wat kleren uit een hoekje van je kamer, je doet je laptop open en je luistert eigenlijk helemaal niet, omdat je gedachten heel ergens anders zijn. Na afloop doe je je laptop weer dicht en er is niemand die je ziet. Je voelt je heel alleen en dat heb ik als ontzettend vervelend ervaren”. Dat de coronacrisis zolang zou duren had Isabeau zeker niet verwacht. “Het begon met een weekje vrij, omdat er een virus in Nederland was. ‘Lekker vakantie’, dacht ik toen nog. Dagen werden echter weken, en weken werden maanden. Op het nieuws hoor je telkens ‘houd nog even vol’, maar wat is even? Het duurt al zolang. Misschien gaat het nooit meer weg en die gedachte is beangstigend”.



Isabeau loopt door de coronacrisis behoorlijk achter weg school. Iets waar ze heel erg van baalt. “We hebben zoveel minder les, maar we moeten wel hetzelfde niveau halen als voorheen. Ik vind het moeilijk om dat bij te houden. Er wordt zoveel van je verwacht en door alles samen voel ik me best een beetje down. Ik doe wel heel erg mijn best, maar heb me inmiddels neergelegd bij het feit dat als het niet lukt, het er dan ook gewoon niet in zit”. In deze moeilijke tijd biedt de muziek vaak wel een uitkomst voor Isabeau. “Ik heb thuis een piano, waar ik regelmatig even op speel om mezelf te begeleiden. Door te zingen kan ik al mijn gevoelens uiten. Het is voor mij een break in deze lastige periode”.

#SamenDoor

Ondanks alles gelooft Isabeau erin dat alles straks weer goedkomt. Ze hoopt zo snel mogelijk haar vwo-diploma binnen te halen en dan iets te doen in het creatieve werkveld; in de muziek- of mediawereld. Van der Tuuk heeft veel bewondering voor hoe Isabeau alles oppakt in deze tijd. “Je bent zo jong, je hebt zoveel talent, je bent gewend om zoveel te doen en dan kan het ineens niet meer. Het is bewonderenswaardig hoe je daarmee om gaat en een plek geeft. Dat geldt eigenlijk voor alle jongeren. Ik besef heel goed dat deze groep ontzettend te lijden heeft onder deze maatregelen. Ik heb er heel veel waardering voor dat de jeugd de verantwoordelijkheid neemt. Ik hoop ook dat de rest van de samenleving dat beseft en dat jullie straks, na de coronacrisis, ook wat extra aandacht krijgen. Op deze manier komen we er #SamenDoor”.