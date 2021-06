“De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat inwoners de gemeente nu zelf ook hebben leren kennen”

WESTERKWARTIER – Deze week gaat burgemeester Ard van der Tuuk in gesprek met Jan Oomkes in het kader van #SamenDoor. De oud-wethouder is onder andere voorzitter van de Ondernemersvereniging Toerisme Westerkwartier en heeft de belangstelling voor recreatie en toerisme in de coronaperiode behoorlijk zien toenemen. Toch vindt hij dat er in de gemeente meer aandacht moet zijn voor deze branche en daar maakt hij zich dan ook hard voor. In gesprek met de burgervader vertelt Oomkes over zijn werkzaamheden, hoe de recreatie en het toerisme in de gemeente er momenteel voor staan en hoe hij uitkijkt naar de toekomst.



“Ik kom oorspronkelijk uit de wereld van bouw en techniek”, begint Oomkes het gesprek met Van der Tuuk. “Daar heb ik vroeger mijn geld mee verdiend. Daarna ben ik een tijd wethouder geweest in de voormalige gemeente Aduard en daarna ben ik raadslid geworden in de voormalige gemeente Zuidhorn. In diezelfde gemeente ben ik vervolgens ook nog acht jaar wethouder geweest. Op 66-jarige leeftijd ben ik met pensioen gegaan”. Toen werd het echter niet rustiger voor Oomkes. Sterker nog: hij ging steeds meer doen. “Veel partijen benaderden mij destijds of ik iets voor hen kon betekenen. Dat heeft ertoe geleid dat ik voorzitter ben van een groot aantal commissies en dat doe ik met heel veel plezier. Mijn slagzin is altijd geweest: ‘Als je niet van geraniums houdt, moet je er ook niet achter gaan zitten’”.



Voor Oomkes voelt het alsof de coronacrisis al ruim twee jaar duurt, maar toch hebben we ‘pas’ vijftien maanden met het virus te maken. “Dat gevoel komt vooral omdat we bepaalde activiteiten, die normaal jaarlijks plaatsvinden, al twee keer niet hebben kunnen organiseren”, legt de oud-wethouder uit. “In het Westerkwartier is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat we op Tweede Paasdag altijd de Parels in het Westerkwartier organiseren. Daar deden ook ondernemers enthousiast aan mee. Vorig jaar hebben we dat niet kunnen houden en dit jaar kon het evenement ook geen doorgang vinden. Daarnaast ben ik zelf op 31 maart jarig, maar ik heb al twee ‘coronaverjaardagen’ gehad. In mijn gedachten voelt het daarom alsof we al twee jaar met deze ellende te maken hebben”.



In zijn privéleven heeft Oomkes gelukkig geen nare dingen met betrekking tot corona meegemaakt. Dat is een opluchting, maar anderzijds merkt hij wel dat vele verenigingen, waar hij zich hard voor maakt, het moeilijk hebben. “Mensen beginnen steeds meer af te haken”, zegt hij. “Dat komt ook omdat alle activiteiten waren stopgezet. Het duurt voor velen nu echt te lang en dat is heel jammer. Daarnaast wordt er ook heel veel online vergaderd en ik merk dat mensen dat niet meer willen. Iedereen snakt ernaar om elkaar weer gewoon te zien. We hoeven niet gelijk te knuffelen, maar het fysieke contact is ontzettend fijn”.



Oomkes hecht veel waarde aan het buitengebied van het Westerkwartier, weet ook Van der Tuuk. “In coronatijd hebben we natuurlijk gezien dat veel mensen de buitenlucht opzochten”, zegt de burgervader tegen Jan. “Heb jij ook gemerkt dat inwoners van de gemeente Westerkwartier hebben genoten van de mooie omgeving die we hier hebben?” Oomkes: “Ik denk dat veel inwoners de eigen omgeving hebben verkend. Ik heb me altijd zorgen gemaakt om het feit dat veel mensen alleen het ‘Hollandse eethuisje’ op Tenerife wisten te vinden, maar het gebied niet kenden. Dat idee had ik ook altijd een beetje bij de gemeente Westerkwartier, en dat terwijl we hier schitterende musea hebben. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat mensen het gebied nu zelf ook hebben leren kennen en dat is mede te danken aan de gemeente Westerkwartier, door de lancering van de Wandelfietskaart”.



De oud-wethouder is er namelijk van overtuigd dat de gemeente Westerkwartier prachtige gebieden kent. “Alleen waren inwoners van Zuidhorn en Grootegast vooral gericht op het noordelijk deel van de gemeente en inwoners van Leek en Marum juist op het zuidelijk deel. Door de wandelfietskaart en de coronaperiode hebben inwoners meer tijd gehad om de hele regio te verkennen. Dat is iets om vast te houden. Ik ben ook heel tevreden over de inzet van de wethouder en ambtenaren die bezig zijn met recreatie en toerisme. Er is hard gewerkt aan een nieuwe visie en met de aanbevelingen die daarin staan, kunnen we zeker wat mee doen. We hebben als gemeente namelijk veel te bieden voor zowel onze eigen inwoners als voor toeristen. We hebben een prachtig aanbod van onder andere musea, wandel- en fietsroutes en kleinschalige bedrijven. Daarnaast hebben we in het noorden van de gemeente een open landschap. Genoeg reden om het Westerkwartier eens te bezoeken”.



Oomkes is een rasechte Groninger. Hij heeft in het verleden meerdere malen de kans gehad om naar het Westen te verhuizen, maar gezien zijn binding met de provincie Groningen heeft hij daar ‘nee’ tegen gezegd. “Dit is een prachtig gebied en het Westerkwartier is zeker de moeite waard. Het cultureel erfgoed, het landschap en de historie geven meer inhoud aan recreatie en toerisme. Dat is ontzettend goed voor de leefbaarheid, de economie en de werkgelegenheid”. Van der Tuuk: “We hebben dus gemerkt dat inwoners zich in de coronatijd wel degelijk bewust zijn geworden van het feit in wat voor gebied ze leven. Daar moeten we ons aan de toekomst aan vasthouden”. Oomkes sluit als volgt af: “Het Westerkwartier is ook best heel mooi. Ons logo is niet voor niets ‘Het Westerkwartier is het hart van het Noorden’. De gemeente is ideaal geleden en dat moeten we zeker benutten”.