“Normaal hoor je mensen applaudisseren als je scoort, maar nu is het stil”

WESTERKWARTIER – Deze week gaat burgemeester Ard van der Tuuk in gesprek met Milan de Koe in het kader van #SamenDoor. De 19-jarige inwoner van Zuidhorn voetbalde vanaf zijn vierde bij VV Zuidhorn en kwam vervolgens via Cambuur Leeuwaarden bij FC Groningen terecht. Bij zijn huidige club speelt Milan inmiddels alweer zo’n vijf jaar. Ook voor hem ziet het leven er, vanwege de coronacrisis, behoorlijk anders uit, zowel in zijn vrije tijd als op het gebied van voetbal. Hoe kijkt hij naar de huidige situatie en wat verwacht hij van de toekomst?



Milan heeft net zijn voetbaltraining achter de rug als hij aanschuift voor het gesprek met de burgemeester. Het eerste wat de burgemeester opvalt, zijn de modieuze schoenen van de Zuidhorner. Echte Balenciaga’s, weet de voetballer te vertellen. “Is dat een beetje de nieuwe trend?”, lacht Van der Tuuk. “De verschillen met mijn schoenen zijn enorm”. Milan antwoordt dat het schoeisel behoorlijk populair is onder de jeugd. “Maar ze zijn ook behoorlijk prijzig”, zegt Milan. “Ik zou dus zeker twee keer nadenken voordat je deze schoenen koopt”.



Sport is altijd al de grootste passie van Milan. Al van kinds af aan zat hij er middenin. Dat komt ook een beetje doordat hij is opgegroeid in een sportief gezin. “Mijn moeder is keeper bij de dames van VV Zuidhorn, maar dat is niet heel hoog niveau hoor”, lacht Milan. “Mijn vader heeft vroeger wel op hoog niveau gevoetbald. Echter raakte hij geblesseerd, waardoor hij noodgedwongen moest stoppen”. Milan was zelf vier jaar oud toen hij begon met voetballen bij VV Zuidhorn. Vervolgens heeft hij twee jaar in Leek gespeeld, waar hij gescout werd door SC Cambuur Leeuwarden. “Daar kwam ik terecht toen ik zo’n elf jaar oud was. Op den duur wilde FC Groningen me hebben en daar speel ik nu alweer zo’n vijf jaar”.



Milan heeft bij FC Groningen zo’n acht trainingen per week. Voetbal is zijn lust en zijn leven en dat merkt hij in alles wat hij doet. “Ik ben altijd met voetbal bezig”, zegt hij. “Ook als ik thuis ben. Ik moet altijd op mijn voeding letten en rekening houden met mijn slaapritme. Als ik niet gezond leef, presteer ik minder”. Milan is een echte prof. Hij heeft bewust de keuze gemaakt om vol voor het betaald voetbal te gaan. Twee jaar geleden tekende hij een profcontract bij FC Groningen met een optie van een jaar. Inmiddels is bekend dat deze optie niet gelicht wordt, maar Milan doet er uiteraard alles aan om de club het tegendeel te bewijzen of door zijn inzet bij een andere betaald voetbalorganisatie terecht te komen. De coronacrisis helpt hem daar niet bij. “Omdat ik niet bij de eerste selectie zit, speel ik nu amper wedstrijden”, vertelt Milan aan de burgemeester. “Voetbal in coronatijd is behoorlijk lastig. In het begin van de coronacrisis mochten we helemaal niet voetballen en moest ik hardlopen om fit te blijven. Op den duur mocht ik wel weer trainen in groepjes van vier op anderhalve meter. Het was in ieder geval iets, maar nog zeker niet ideaal”.



Inmiddels mag Milan wel weer volop met de groep trainen en onderlinge wedstrijdjes spelen. De trainingen gaan gewoon door en af en toe wordt er een oefenwedstrijd georganiseerd, maar zonder publiek. “Dat is eigenlijk heel gek. Normaal hoor je wel mensen applaudisseren als je scoort, maar nu is het stil. Je hoort alleen je teamgenoten juichen. Dat is heel anders”. De coronacrisis heeft volgens Milan ook zeker invloed op zijn eigen prestaties: “Dat was vooral in het begin het geval. Ik vind het moeilijk om mezelf uit te dagen als ik voor mezelf moet trainen, zonder mijn teamgenoten. Gelukkig kan ik nu wel weer met het team trainen, maar het blijft lastig omdat je amper wedstrijden speelt. Toch weet ik mezelf te motiveren door te denken dat ik fit moet blijven voor als we wél weer negentig minuten kunnen voetballen. Daar kijk ik heel erg naar uit”, aldus Milan.



Door de coronacrisis kreeg de Zuidhorner ook tijd voor andere dingen. Zo spreekt hij regelmatig, coronaproof, met een aantal kameraden af en is hij veel gaan vissen. “Dat doe ik vooral met mijn vader”, zegt hij. “Het is mooi dat ik daar nu meer tijd voor heb”. De ‘vader-zoontijd’ komt ook de burgemeester bekend voor. Iets wat hij erg belangrijk vindt. “Dingen die je met je vader doet, zijn prachtige momenten die je je later zult herinneren. Als je wat ouder bent, leer je dat steeds meer waarderen. Dat weet ik als geen ander”.



De coronacrisis houdt natuurlijk een keer op en daar kijken we allemaal ontzettend naar uit. Van der Tuuk voorspelt een prachtige toekomst voor de jonge Zuidhorner. “Je gaat in volle stadions spelen en ik hoop uiteraard dat je weer snel volop kan genieten van het voetbal. Door jouw positie ben je ook een voorbeeld in de samenleving. Ik hoop van harte dat je in het betaald voetbal actief blijft en dat we allemaal trots kunnen zijn op onze Zuidhorner”, aldus Van der Tuuk.