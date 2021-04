Burgemeester Ard van der Tuuk verhuisd

NIEBERT/WESTERKWARTIER – Nadat burgemeester Ard van der Tuuk en zijn vrouw Anja op 4 januari de sleutel hebben gekregen van hun nieuwe woning in Niebert, zijn de twee nu officieel verhuisd. Afgelopen week kwam de verhuiswagen langs om alle meubels en andere spullen uit hun oude huis in Schipborg over te brengen naar de fraaie woonboerderij aan de Carolieweg. De afgelopen weken is er volop geklust in de woning, waardoor de burgervader en zijn vrouw nu echt kunnen gaan genieten van hun prachtige woning!