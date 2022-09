NIETAP – Burgemeester Klaas Smid gaf afgelopen woensdag op obs de Flint het startsein voor Oktober Kindermaand. Hij speelde met de kinderen het zit-sta spel en deelde het programmaboekje uit. Het boekje staat vol leuke to do dingen in de maand oktober. Tijdens Oktober Kindermaand bieden culturele instellingen in de weekenden van oktober kinderen van 4 tot 13 jaar allerlei gratis activiteiten.