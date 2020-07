Burgemeester Smid bezoekt topvrijwilligers

NOORDENVELD – Op vrijdag 24 april heeft burgemeester Klaas Smid aan vier inwoners van de gemeente Noordenveld bekend gemaakt dat zij door Zijne Majesteit de Koning zijn benoemd in een ridderorde. Door de coronamaatregelen zijn de onderscheidingen niet uitgereikt en zijn de benoemingen telefonisch aan de gedecoreerden bekendgemaakt. Afgelopen vrijdag reikte Smid onderscheidingen uit aan Anne Doornbos uit Een, Hennie Lutjes uit Langelo, Jannie Wekema-Britstra uit Peize en Elly Keers-Wieringa uit Roden.

‘Het is toch wel heel erg mooi dat wij op deze manier nog even langs de gedecoreerden konden’, zegt Smid. ‘Het is mooi om te zien hoe verguld men is met hun onderscheiding. Persoonlijk vind ik deze uitreikingen één van de mooiere dingen van mijn werk.’