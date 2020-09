Burgemeester Smid blijkt groot verteller

PEIZE – Na een feestelijk ontvangst bij OBS ’t Spectrum in Peize, blies burgemeester Klaas Smid de Oktobermaand Kindermaand alvast nieuw leven in. Dat deed hij door op de show voor te lezen uit ‘De verwoesting van Hunsow’. Dat deed de burgervader van Noordenveld meer dan verdienstelijk, zo bleek uit de reacties van de kinderen. Ook stimuleerde hij de kinderen om in oktober culturele activiteiten te bezoeken in het kader van de Kindermaand. Niet alleen in Peize werd voorgelezen, ook in andere Drentse en Groningse gemeenten namen burgemeesters een boek ter hand om alvast aandacht te schenken aan een maand vol culturele activiteiten. Voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar is het een laagdrempelige manier om te ervaren hoe leuk kunst en cultuur is.