Burgemeester Smid hoopvol over toekomst, ondanks stijging coronabesmettingen

NOORDENVELD – Het aantal coronabesmettingen in Noordenveld stijgt weer. Iedere dag komen er meer dan tien besmettingen bij, terwijl dat aantal ook lange tijd veel lager lag. Daarmee is de stijging niet exponentieel, maar er is toch reden tot zorg aldus burgemeester Klaas Smid.

De besmettingen vinden vooral plaats onder jongeren en op scholen. ‘Dat zet zich dan door naar ouders en grootouders,’ zegt Smid. De toekomst is nog altijd uitermate onzeker, geeft hij aan: ‘Er is nog altijd een risico op een grote piek, dus voorzichtigheid blijft geboden.’ Een piek betekent vooral voor de zorg een groot probleem. De vraag is hoe je dat gaat opvangen. ‘Ik hoop natuurlijk dat zo min mogelijk inwoners besmet raken,’ merkt Smid op. ‘Het blijft een vreselijk virus. Zelfs jonge, sportieve mensen kunnen erg ziek worden en het herstel duurt lang. Het is een enorme aanslag op de fysieke gesteldheid.’

Veel mensen zijn volgens Smid coronamoe, ook in Noordenveld. ‘Je merkt dat mensen met klachten minder binnen blijven. Daarnaast is er grote sociaal-economische schade, met name in de horeca en bij winkels. Iedereen hunkert naar betere tijden.’ Wel is de testbereidheid onder Drenten groot. ‘Dat is een goede ontwikkeling,’ aldus Smid. Daarnaast hebben in Noordenveld nog geen excessen plaatsgevonden, zoals feesten waarbij de politie moest ingrijpen.

Smid hoopt dat de vaccinaties ervoor zullen zorgen dat de besmettingsgraad naar beneden gaat. ‘Het vaccineren komt nu goed op gang, ook huisartsen krijgen nu vaccins. De rijksoverheid zegt dat iedereen van 18 jaar en ouder eind juni, begin juli gevaccineerd is. Hopelijk zijn daarna ook meer versoepelingen mogelijk. We moeten nog even volhouden.’