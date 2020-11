Burgemeester Smid ziet positieve coronatrend in Noordenveld

‘We zitten op het goede spoor’

NOORDENVELD – Burgemeester Klaas Smid is positief over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus in Noordenveld. ‘De cijfers zijn goed, in vergelijking tot andere Drentse gemeenten zitten wij aan de onderkant van het aantal besmettingen. Dat mag ook wel eens gezegd worden.’

Aan de vooravond van de bespreking van de programmabegroting, toont Smid zich positief. Niet alleen over het dalende aantal besmettingen, ook over de manier waarop de begroting besproken zal worden. Nog steeds digitaal weliswaar en ‘opgeknipt’ in twee avonden. ‘Dat geeft de raadsleden ruimte om extra aandacht aan de vergadering te geven’, zegt Smid. Het digitale vergaderen vindt hij steeds beter gaan.

Opnieuw wordt er deze week een persconferentie van het kabinet verwacht. De vraag is of er nieuwe maatregelen komen en of er zicht op enige versoepeling is. ‘Ook met het oog op kerst en oud en nieuw wordt dat interessant’, zegt Smid. ‘Wij wachten het landelijk beleid af. Wel zullen wij in de preventieve sfeer aandacht aan oud en nieuw schenken. Het kan zijn dat er een landelijk verbod komt. In ieder geval is het van belang om als Drentse gemeenten één lijn te trekken. Het wordt sowieso een andere oud en nieuw dan anders, dat spreekt voor zich.’

Ondertussen zwelt de landelijke discussie over regionale maatregelen aan. Smid sluit niet uit dat er regionaal verschillen zullen zijn in de maatregelen die worden getroffen. ‘In een gebied met een hoog besmettingscijfer, zou het logisch zijn om andere maatregelen te hebben. De middelbare scholen zouden hier niet zo snel dicht hoeven dan in een regio waar het coronavirus slecht onder controle is. Datzelfde geldt voor zwemlessen. Waar kan het wel en waar kan het niet doorgaan? Ik denk dat je naar maatwerk moet kijken in zulke gevallen.’

Maar Smid blijft dus positief. ‘Het beeld in Noordenveld is nog steeds dat we ons goed aan de regels houden. We weten waar we het voor doen. Dat positieve mogen we best voor het voetlicht brengen. We behoren tot de gemeenten met de minste aantal besmettingen en dat doen we door goed de regels te volgen. We zitten op het goede spoor en moeten dit volhouden.’