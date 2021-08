Bus en hulpdiensten zetten streep door Liefair

‘Ontzettend jammer maar het is niet anders’

LIEVEREN – Opnieuw geen Liefair dit jaar. Het was al twijfelachtig door de coronaperikelen, maar dat het festijn definitief niet doorgaat heeft alles te maken met de wegafsluiting tussen Roderesch en Lieveren. De duiker bij het bruggetje van het Groote Diep dateert namelijk uit de jaren vijftig van de vorige eeuw en die wordt tussen 16 augustus en half december wordt die vervangen door een autobrug. In die periode rijdt lijn 83 via Langelo, Lieveren naar Roden en vice versa. Verkeerstechnisch niet ideaal, maar er is geen ontkomen aan, zegt Henk Baas die Dorpsbelangen Langelo vertegenwoordigt als het gaat om verkeerskwesties.

Liever had Baas gezien dat Dorpsbelangen in een eerder stadium geïnformeerd was over de aanpak rondom de vervanging van de duiker. ‘Het is een project van de provincie. Als Dorpsbelangen zijn we veel te laat ingeschaald. Lieveren kent behoorlijk wat recreatief verkeer, met name in de weekenden. Hardlopers, mountainbikers, wandelaars en ruiters. Nu rijden hier iedere dag twee grote bussen van QBuzz door het dorp. Dat is een behoorlijke belasting. Gelukkig hebben we het voor de avonden en de zondagen zo kunnen regelen dat er kleine busjes voor 8 personen ingezet worden. Dat hadden we liever ook op de zaterdagen gezien. Ik geloof dat ze nu nog onderzoeken of dat mogelijk is.’

Ook de hulpdiensten rijden dezelfde route als de bussen. En dat maakte uiteindelijk dat er geen vergunning werd afgegeven voor de immens populaire Liefair die anders op 29 augustus plaats zou vinden. ‘Pijnlijk, door het coronavirus ging de Liefair vorig jaar ook al niet door. Toch waren er dit jaar ook nog onzekerheden rond de ontwikkelingen van het virus. Het is een behoorlijke organisatie, je moet in gesprek met standhouders terwijl je niet zeker weet wat er kan en mag. De bus en hulpdiensten gaven uiteindelijk de doorslag. Ontzettend jammer maar het is niet anders’, zegt Baas die nog geprobeerd heeft om een in te zetten op een noodbrug naast de andere brug. Daarover zijn we in gesprek geweest met Staatsbosbeheer, eigenaar van het perceel naast het Groote Diep. Dat was niet mogelijk in verband met het behoud en herstelwaarden van de natuur. Ook een van de redenen waarom de duiker vervangen wordt, de wens is een veilige doorgang voor dieren als otters, salamanders en kikkers.’

Wie denkt tijdens deze periode even een sluiproute te nemen kan een forse prent tegemoet zien. Er wordt namelijk gecontroleerd en gehandhaafd op sluipverkeer. ‘Vrachtverkeer en ander zwaar verkeer wordt geweerd. Met uitzondering van bestemmingsverkeer. Overal staan borden hoe mensen moeten rijden. Er worden ook verkeersregelaars ingezet. Mocht dat nog niet voldoende zijn, hoeven we maar aan de bel te trekken bij de provincie. Dan worden er meer regelaars ingezet.’ De weg ligt er vanaf 16 augustus uit en moet medio half december klaar zijn.