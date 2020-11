Bus Roden rijdt weer via oude route

RODEN – Vanaf donderdag 19 november 06.00 uur rijden de bussen in beide richtingen weer via de route Leeksterweg – Heerestraat – Touwslager. Tot half december kan het overige verkeer nog niet via de Leeksterweg en Touwslager, omdat er nog werkzaamheden worden uitgevoerd.

Omleidingen

Het verkeer dat vanuit de Acacialaan, Burgemeester Van Wageningenlaan, Larixlaan, Jasmijnlaan, Wethouder Deodatusplantsoen, Ceintuurbaan Noord en Ceintuurbaan West uitkomt op de Leeksterweg wordt via de Leeksterweg en De Zulthe richting de N372 geleid. Van daaruit kan het via de bestaande omleidingsroutes verder richting Centrum (volg P) en richting Peize (volg 2).

Het (bestemmings)verkeer op de Meidoornlaan en de Bloemstraat, en het hierop uitkomende verkeer vanuit de Zulthereschweg, wordt naar de Kanaalstraat geleid. Het (bestemmings)verkeer op de Rietdekker en de Touwslager wordt naar de Westerstraat geleid.