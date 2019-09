‘Businessclub geeft je onderneming exposure’

RODEN – Met de Rodermarkt om de hoek, is het aftellen officieel begonnen. Bij het verschijnen van deze editie van De Krant, duurt het nog zeventien dagen voor het feest der feesten losbarst. Lucas Schoonbeek, sinds jaar en dag betrokken bij de Jaarbeurs, heeft er alvast zin in. Hij vertelt over de Businessclub, een selecte club ondernemers die de Jaarbeurs een warm hart toedraagt.

Vijftig leden telt de Businessclub. Zeven jaar geleden werd deze in het leven geroepen. ‘Het gaat om leden die we ook na de Rodermarkt met elkaar in contact brengen’, zegt Lucas. ‘Leden zijn ondernemers die de Jaarbeurs van harte steunen. Wij bieden hen veel exposure in ruil voor hun steun. Tijdens de Rodermarkt is er daarnaast een Businessclubborrel. Leden kunnen voor 550 euro bronzen lid worden. Hun logo komt dan bijvoorbeeld op een aantal borden in en om de Jaarbeurs. We kunnen duidelijk een boodschap op het scherm zetten. Neem nu een rijschoolhouder. Die zou perfect zijn aanbieding via de digitale borden kenbaar kunnen maken. Het is goede reclame en het gaat in het onderbewustzijn van mensen zitten. Zo werkt dat.’ Lucas geeft aan heel blij te zijn met de verschillende sponsoren. ‘Zij geven aan vertrouwen in ons te hebben en steunen ons in de organisatie van de Jaarbeurs. Dat geeft een goed gevoel.’

Eén van de leden van de Businessclub, is Cruwijn. Eigenaar Bertjan Stadman is sinds een paar jaar lid. ‘Wij waren altijd al de leverancier van wijn op de NoorderExpo. De exposure die we krijgen, helpt echt. De wijnen die men bij ons tijdens de Rodermarkt proeft, komen ze vaak na de Rodermarkt bij ons kopen. Het is goede promotie voor onze zaak en we kunnen de mensen in aanraking laten komen met ons product. Daarnaast is het gewoon mooi dat je de Rodermarkt op deze manier kunt steunen.

Muziekprogramma

Met het verdwijnen van de Missverkiezing op de vrijdagavond, is er gekozen voor een uitbreiding van het muziekprogramma. Op de vrijdagavond is er nu plaats voor de Bökkers, Poar Neem’n en SJ Stefan Leur. ‘Een kwalitatief goed programma in het Euroled Paviljoen, maar ook in de Dansfabriek. Daar staat vanaf 22:00 uur DJ D’Light en DJ A-Matic. Ook Chris DeLuxe en Partysquad staan er ’s avonds. We hebben nog nooit zo’n aftrap gehad. Lytse Hille staat daarnaast op het voorplein, zodat we voor ieder genre wel een artiest hebben. We willen van die vrijdagavond een knalavond maken. We laten niets aan het toeval over. Het is best lastig om een goed programma rond te maken, maar het is dit jaar weer gelukt. Met uiteraard vrij entree.’

Op de zaterdag staat Black Tie Monkey weer in het paviljoen. ‘Daar zijn we erg blij mee. In het Paviljoen staat ieder jaar een muziekprogramma voor een niet al te jong publiek. Daar kijken we bewust naar. Op zondag hebben we op het voorplein ook nog eens René Karst. Kortom; we zijn van alle markten thuis.’