Buslijn 84 gestopt

EEN – Hoewel er protest was van inwoners uit het dorp Een is buslijn 84 toch door de vervoersmaatschappij geschrapt met ingang van 11 december jongstleden. De buslijn is niet rendabel en dat was de hoofdreden voor het stopzetten van de busverbinding met het dorp. Lijn 84 was een verbindingslijn richting Assen en Drachten. Ook het dorp Zuidvelde komt hiermee zonder busverbinding te zitten.

Door opheffing is dit vooral een bittere pil voor scholieren, ouderen en andere gebruikers die geen ander vervoer kunnen organiseren. Zij die afhankelijk zijn van busvervoer zullen met name de gevolgen hiervan ondervinden. Protesten, waaronder dit spandoek bij het bushokje nabij de rotonde, mochten niet baten. De dichtbij zijnde bushaltes liggen nu 4 kilometer verderop in Haulerwijk en Norg.

De buslijnen in Een werden in de afgelopen jaren beetje bij beetje teruggeschroefd. Zo verdwenen al eerder de weekenddiensten en reed de bus niet meer in de avonduren. Inwoners lieten weten dat opheffing voelbaar is op het platteland en dat daardoor bewoners steeds meer geïsoleerd worden.

De verantwoordelijke busmaatschappij laat weten dat de lijn onrendabel is door minder passagiers, hogere personeelskosten en duurdere brandstofkosten.