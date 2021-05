Bussluis moet verkeer omleiden naar Roder centrum: Zakenkring en horeca woest

‘Als dit doorgaat wordt het onze doodsteek’

RODEN – De Zakenkring Roden heeft met verbijstering kennisgenomen van de plannen om het Roder centrum vanaf het evenemententerrein af te sluiten voor recht doorgaand verkeer. Volgens het rapport dat de gemeente openbaar heeft gemaakt spreekt het college haar voorkeur uit voor een variant dat het centrum afsluit doormiddel van een bussluis ter hoogte van het evenemententerrein. Automobilisten moeten via de Ceintuurbaan Zuid naar de Nieuweweg om het centrum te bereiken. Doel van het verhaal is minder verkeersstromen in het Brinkgebied. Een mokerslag voor het Roder centrum dat zich wil profileren als regionaal koopcentrum. ‘We roepen dat we een regionaal koopcentrum zijn, maar ondertussen weren we bezoekers uit het centrum. 65 procent van de verkeersstromen is centrumgerelateerd.’

De Roder horeca reageert ook geschokt op de plannen om het verkeer om te leiden om in het centrum te komen. ‘Dit kan niet waar zijn’, zegt Monique Roossien van Mo’s Café. ‘Dit lijkt helemaal nergens op. Als je mensen omleidt, stuur je ze uit het centrum. Wanneer ze eenmaal in de auto zitten, zijn ze weg. Dan blijven ze niet even om een drankje te drinken op het terras. We zijn niet eens op de hoogte gesteld van deze plannen. We hebben geen brief of mail gehad. Schandalig is het.’

In het onderzoeksrapport van Mobycon (te vinden op de website van de gemeente Noordenveld) zijn vier varianten uitgewerkt. Ter hoogte van het evenemententerrein en het tegenovergelegen appartementencomplex Beek en Bosch is een bussluis gesitueerd. Verkeer vanuit Norg en Roden Zuid moet via de Ceintuurbaan Zuid bij de benzinepomp rechtsaf de Nieuweweg op om het centrum te bereiken. De toekomstige woonwijk Roden Zuid zou zorgen voor extra verkeersbewegingen en dat zou niet wenselijk zijn. Uit een verkeersstromenonderzoek uit 2018 is naar voren gekomen van 65 procent van alle verkeersstromen centrum gerelateerd is.

Doodsteek

Janet Hamstra van Hotel Onder de Linden kan het niet geloven. Maandag zat ze nog bij de gemeente om onder andere te spreken over ‘Visie op de Brink’. Hamstra heeft een duidelijk beeld voor ogen en heeft dat gedeeld met Harry Tappel van Welstand, Cultuur en Historie en met Harm Derk Schreuder, stedenbouwkundige. ‘Tijdens dit gesprek is dit hele rapport niet ter sprake gekomen. Er is ons helemaal niets verteld. Sterker nog, toen wij het beeld schetsten van wat we voor ogen hebben, een horeca-erfgoed-boulevard, werd ons medegedeeld dat het daarvoor nog veel te vroeg was. Toen ik vroeg naar een tijdslijn, gaven ze aan geen enkel idee te hebben. Inmiddels weet ik uit ervaring dat ondernemers niet worden meegenomen in het proces. Wij hebben een hotel te runnen, zijn afhankelijk van gasten. Als dit doorgaat wordt het onze doodsteek.’

In de maling

De Zakenkring voelt zich in de mailing genomen door wethouder Kosters. ‘In het maandelijkse strategisch overleg is dit nooit aan de orde gekomen. We hebben meerdere malen aan de wethouder gevraagd om inzicht in het rapport. Dat kregen we niet. Het werd afgedaan als ‘vertrouwelijk.’ Naast het feit dat dit de doodsteek zal betekenen voor de toch al zwaar getroffen horeca ondernemers aan de Brink, zal dit ook voor veel minder toestroom naar het centrum zorgen. Dit staat haaks op de ambitie om Roden als regionaal koopcentrum te plaatsen. Deze ambitie wordt hiermee direct de nek omgedraaid. Momenteel heeft het centrum van Roden het al enorm zwaar met de gevolgen van de corona crisis en zou dit erboven op voor veel ondernemers het al dan niet persoonlijke faillissement wel erg dicht bij komen. We zullen er alles aan doen om dit plan van tafel te krijgen, desnoods gaan we door tot aan de Hoge Raad. Op 17 mei wordt het rapport besproken in de gemeenteraad. ‘Terug naar de tekenkamer. Dit kan echt niet.’

