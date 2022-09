Buurt ergert zich aan verwaarloosde plantsoenen Weidebloemenweg

‘Je waant je hier in een Oostblokland’

RODEN – Het is onderhand een grote ergernis voor bewoners van en rond de Weidebloemenweg in Roden. Het onkruid tiert welig in de gemeentelijke plantsoenen en allerlei struiken en boompjes woekeren alsof het een lieve lust is. Pia Zomer is één van de buurtbewoners die zich er vreselijk aan stoort. Al eerder werd dit door de buurt aangekaart bij de gemeente die beterschap beloofde. Daar is tot dusver niets van terecht gekomen.

De plantsoenen aan de Weidebloemenweg staan er belabberd bij. Troosteloos en onverzorgd. En dat in een keurige wijk met mooie woningen. Buurtbewoners klagen steen en been, weet Pia Zomer te vertellen. ‘In alle wijken worden de plantsoenen keurig netjes onderhouden. Waarom kan dat hier dan niet? Het maakt een verpauperde indruk. Je waant je hier bijna in een Oostblokland. Het is één grote woekerzooi. Waarom geen rozen in de perken? Of gras desnoods. Dat zou al een hele verbetering zijn. Een tijd geleden hebben we hierover contact gehad met de gemeente. Het zou worden opgelost was ons beloofd maar we hebben hier nog niemand van de plantsoenendienst gezien.’

‘Plantsoenen zijn op’

Afdelingsmanager beheer van de gemeente Noordenveld Jan Louwes erkent de desolate toestand van de plantsoenen aan de Weidebloemenweg. De plantsoenen zijn op, zegt hij. De amberbomen maken onderhoud met hun wortelstelsel lastig. ‘Intern staan de plantsoenen bij ons op de planning. Bewoners krijgen dit najaar een persoonlijke brief in de bus met de plannen die we hebben voor de wijk. We willen graag weten wat ze daarvan vinden. Mocht de buurt akkoord gaan, wordt het werk komend voorjaar uitgevoerd.’ Wel zegt Louwes niet bekend te zijn met een klachtenregen uit de wijk. Ook zijn er door de gemeente geen toezeggingen gedaan in een eerder stadium. Die toezegging doet hij nu wel.