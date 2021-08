Bye bye, groep 8 van CBS De Delta

Nu de komkommers in de schappen liggen, de feestjes, bijeenkomsten en recepties met belangrijke en minder belangrijke mensen nagenoeg op z’n gat liggen, pakt de Ongenode Gast de biezen naar een lekker warm oord om even stoom af te blazen. Vanaf nu leest u wekelijks hoe het een groep acht vergaat van een willekeurige basisschool in de regio. Zij starten na de zomervakantie met een nieuwe stap in hun leven: de grote school! Ze blikken terug op hun basisschoolperiode én over het nieuwe avontuur dat ze te wachten staat. Op naar groep 8 van CBS De Delta in Zevenhuizen.

ZEVENHUIZEN – De leerlingen van groep 7 en 8 van CBS De Delta zijn druk aan het tekenen en verven tijdens de creales. Iedereen loopt lekker door elkaar met verf en kwasten. Bij het raam zitten Riccardo en Daniël. Ze hebben allebei hun volledige basisschooltijd op De Delta doorgebracht. ‘Het was hier heel leuk,’ zegt Riccardo. ‘Als je je rot voelt praten de meesters en juffen met je. Ze helpen veel en zijn lief, aardig en grappig.’ Ook Daniël vond het leuk en gezellig op De Delta. ‘Je doet heel veel met elkaar en ook heel veel samen,’ volgens hem. ‘Er is ook aandacht voor critical skills. Dat zijn challenges, die je moet oplossen met behulp van rekenen en taal.’ Volgens jaar gaat Riccardo VMBO-tl doen op de Ronerborg. ‘Mijn hele familie van vaderskant is naar de Ronerborg geweest,’ vertelt hij. ‘Ik heb er goede verhalen over gehoord.’ Daniël gaat volgend jaar juist naar de Lindenborg in Leek, waar hij gymnasium gaat volgen.

Even verderop werk Lulia geconcentreerd aan een schilderij. Ze komt van oorsprong uit Eritrea en zit pas één jaar en zeven maanden in deze klas. ‘Het weer en de taal zijn hier heel anders,’ zegt ze. De Nederlandse taal leerde ze op De Delta, wat zij een leuke school vind. ‘Je bent vrij om jezelf te zijn. Als je iets moeilijk vindt helpen de juffen en meesters je.’ Zij gaat juf Marianka, meester David en juf Hilde-Marije het meest missen: ‘Omdat ik bij hen in de klas zat en zij mij hielpen.’ Volgend jaar gaat Lulia naar het VMBO-tl op de Ronerborg, wat zij wel spannend vindt. ‘Ik vind het moeilijk om vrienden te maken,’ zegt ze. ‘Hier had ik pas na zes maanden, doordat ik niet zo goed kon praten.’

Ook Maud vond het leuk en gezellig op De Delta. Vijf jaar heeft ze op de basisschool in Zevenhuizen gezeten. ‘Eerst zat ik in Noord-Holland op school,’ vertelt ze. ‘Maar hier is het leuker.’ Volgend jaar gaat ze de gezelligheid en het vak crea missen, maar de musical en het kamp waren het allerleukste aan haar basisschooltijd. Volgend jaar gaat ze een nieuw avontuur tegemoet op het VMBO-tl op de Ronerborg. ‘Die hebben Daltonuren, dat vind ik fijn.’ Een lastige keuze was het overigens wel, aldus Maud: ‘Ik kon niet zo goed zien hoe het nu echt is, want alles is online.’

Lars Britstra zat 8,5 jaar op De Delta. ‘Het was hier leuk. Je wordt goed geholpen als je iets lastig vindt.’ Ook worden ruzies ook uitgesproken. Daar heeft Lars ervaring mee: ‘Eergisteren was er nog ruzie, toen heb ik klappen opgevangen.’ Lars heeft er veel van geleerd: ‘Eerst denken, dan doen.’ Net als de meeste kinderen in de klas gaat ook hij volgend jaar naar de Ronerborg, waar hij VMBO-tl/Havo gaat doen.

Ook Jordy gaat volgend jaar naar de Ronerborg, waar hij KB gaat doen. ‘Ik vind het leuk hoe ze je daar helpen,’ zegt hij daarover. Ook De Delta vond Jordy een leuke en gezellige school: ‘Ze helpen je goed.’ Vooral de dramalessen en crea vond hij leuk, net als het voetballen met zijn allen, en ook de juffen en meesters zullen hem altijd bijblijven.

Twee jaar geleden kwam Xander vanuit Steenwijk naar Zevenhuizen. ‘Dat vond ik heel goed gaan,’ zegt hij. ‘Het was snel gezellig en ik heb veel vrienden gemaakt.’ Toch gaat hij niet veel missen, hoewel hij de laatste schooldagen en het kamp wel zal onthouden. Volgend jaar gaat hij naar de Havo op het Parcival College in Groningen. ‘Die school heeft goede reviews en je hebt er veel vrijheid. Je mag daar heel creatief zijn en zelf kiezen wanneer en hoe je iets doet.’

Net als Xander kiest Kyan er ook voor om niet naar de Ronerborg te gaan. Na 9 jaar op De Delta heeft hij het helemaal gehad met de basisschool, hoewel hij het er wel leuk vond. ‘Soms was het wel moeilijk maar dat lag aan mij. Dan had ik niet goed opgelet.’ Volgend jaar gaat hij KB doen op het CSG Liudger in Waskemeer. ‘Ik heb het meest zin in Engels,’ zegt hij vol overtuiging. Maar eerst is het tijd voor vakantie, waarin hij een week met de boot de Friese meren gaat verkennen.