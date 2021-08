Bye, bye groep 8 van OBS de Hasselbraam

Nu de komkommers in de schappen liggen, de feestjes, bijeenkomsten en recepties met belangrijke en minder belangrijke mensen nagenoeg op z’n gat liggen, pakt de Ongenode Gast de biezen naar een lekker warm oord om even stoom af te blazen. Vanaf nu leest u wekelijks hoe het een groep acht vergaat van een willekeurige basisschool in de regio. Zij starten na de zomervakantie met een nieuwe stap in hun leven: de grote school! Ze blikken terug op hun basisschoolperiode én over het nieuwe avontuur dat ze te wachten staat. Deze week nemen we een kijkje bij de kids van groep 8 van De Hasselbraam in Leek.

LEEK – Het schoolgebouw ´De Violier´ mag dan spiksplinternieuw zijn en er nog maar één jaar staan, De Hasselbraam bestaat al veel langer. Veel kinderen uit groep 8 zitten dan ook al jarenlang bij elkaar in de klas. ´Vanaf groep 4 zit deze groep bij elkaar,´ vertelt Jurre. ´Er zijn maar een paar nieuwe leerlingen bij gekomen.´ Hij vindt het een gezellige klas: ‘We spelen en voetballen veel met elkaar.’ Het laatste jaar vond hij wel soms stom, vooral het dragen van een mondkapje vond hij vervelend. Gelukkig was het maken van de afscheidsfilm ‘Groep 8 achter de tralies’ wel leuk. Volgend jaar gaat hij naar Havo/VWO op de Lindenborg. Dat is voor hem lekker dichtbij, want hij woont er maar 50 meter vandaan.

Jurre komt in de klas bij Job en Aramee. ´Ik heb zin in volgend jaar,´ zegt laatstgenoemde. ´Maar ik vind het ook wel heel spannend – een nieuwe klas, een nieuw gebouw, andere activiteiten…’ De Hasselbraam vond Aramee leuk en gezellig. Het leukste vond ze kletsen met vriendinnen. En zij is fan van lezen: ‘Ik lees echt heel veel.’ Wat ook mooi was, was het kamp naar Terherne, waar ze bootje voeren en naar het Kameleoneiland gingen. ‘Gelukkig kon dat,’ aldus Aramee.

Esmee heeft niet acht jaar op De Hasselbraam gezeten. Zij kwam pas in groep 7 hier terecht. ‘Dit is al de 4e basisschool waar ik op zit,’ vertelt ze. ‘Op de vorige scholen werd ik alleen maar gepest.’ Hier heeft zij naar eigen zeggen ook niet veel vrienden, maar de afscheidsfilm was wel leuk. Volgend jaar gaat Esmee naar de Havo op de Lindenborg, waar zij veel zin in heeft: ‘Dat is een nieuwe start.’

Ook Ramon gaat naar de Lindenborg, waar hij VWO gaat doen. ‘Ik heb zin in nieuwe vakken,’ zegt hij. ‘Wiskunde lijkt me leuk.’ Wat hem vooral bij zal blijven van de Hasselbraam? ‘De gymlessen en de oepskaart, die krijg je als je iets ergs hebt gedaan. Bij drie kaarten in korte tijd heb je een gesprek met de juf en bij vijf met de directeur.’ Onlangs nog moest Ramon bij de juf komen, moet hij eerlijk bekennen: ‘Ik had iemand met een riem geslagen.’

Thijs kreeg gelukkig niet zo vaak een oepskaart, zegt hij zelf. Hij vond de acht jaar op de Hasselbraam vooral gezellig, met name de gymles en het kamp op Ameland. Volgend jaar gaat hij naar de Havo op de Lindenborg. ‘Ik heb er wel zin in. Het gebouw is veel groter en we krijgen meer vakken, maar school is verder niet heel leuk.’

Eén van de leerlingen die volgend jaar niet naar de Lindenborg gaan is Jolé. Zij gaat vmbo-tl doen op de Ronerborg doen. ‘Ik ken heel veel mensen die naar de Ronerborg gaan en heb er goede verhalen over gehoord,’ vertelt ze. Sommige klasgenoten gaat ze wel missen, anderen niet. Het huiswerk gaat ze zeker niet missen, maar de juffen en de gezelligheid wel. Maar de uiteindelijke conclusie is duidelijk: ‘Ik ben deze klas nu acht jaar gewend, het is tijd voor iets anders.’

Dan zijn er nog Vere en Jeffrey. Zij gaan volgend jaar allebei naar het Willem Lodewijk Gymnasium (WLG) in Groningen. Jeffrey koos voor het WLG, omdat hij heeft gehoord dat daar geen pesters zijn. ‘Ik heb heel erg zin om mijn nieuwe klasgenoten te zien.’ Ook heeft hij veel zin om dieper de materie in te duiken bij het vak geschiedenis, hoewel geschiedenis op de basisschool ook leuk was. Hij kijkt met plezier terug op zijn tijd op de Hasselbraam: ‘Er was een leuke sfeer en een leuke klas.’ Het allerleukst? Dat was zonder twijfel het kamp naar Ameland in groep 7, met veel fietsen, wadlopen en spelen.

Vere verwacht meer uitdaging op het WLG. ‘Er is daar ook een mediatheek. Nu zit ik wel in de plusklas, maar ik heb dingen heel snel af.’ Sinds groep 5 zit Vere op de Hasselbraam, nadat zij eerst in Tolbert op school zat. ‘Ik vond dit een veel leukere klas en leukere juffen.’ Zij zal zich vooral de film en het afscheid van de school herinneren. ‘Het eerste afscheid dat ik hier meemaakte met de toenmalige groep acht was heel anders dan op de vorige school. Hier deden ze een vossenjacht met de hele school, met groep 8 als vossen. Dat zouden wij anders dit jaar ook doen.’