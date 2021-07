Bye Bye groep 8 van OBS de Poolster

Nu de komkommers in de schappen liggen, de feestjes, bijeenkomsten en recepties met belangrijke en minder belangrijke mensen nagenoeg op z’n gat liggen, pakt de Ongenode Gast de biezen naar een lekker warm oord om even stoom af te blazen. Vanaf nu leest u wekelijks hoe het een groep acht vergaat van een willekeurige basisschool in de regio. Zij starten na de zomervakantie met een nieuwe stap in hun leven: de grote school! Ze blikken terug op hun basisschoolperiode én over het nieuwe avontuur dat ze te wachten staat. We trappen de serie af met groep acht van OBS de Poolster in Nieuw-Roden.

NIEUW-RODEN – Liefst 35 leerlingen zitten dinsdagochtend in de gymzaal typetjes te oefenen. Reden? De musical die op het programma staat. Hoofdzaak van het verhaal is dat de leerlingen een achtbaan moeten zien te fiksen. Juffen Marleen en Betty begeleiden de kids om onder stoom en kokend water de teksten erin te krijgen. De generale is donderdag, de uitvoering vrijdag al. Speciaal voor het bezoekje van de Krant leggen ze de repetitie voor een half uurtje plat. Eén ding wordt meteen duidelijk: het enthousiasme spat eraf bij groep acht. Op de vraag wie er iets wil zeggen over de Poolstertijd vliegen er zeker zo’n twintig vingers de lucht in. We beginnen maar links vooraan. Daar zit Majed. Hij zit vanaf twee op de Poolster. Met veel plezier want hij heeft er een hoop vrienden gemaakt. Straks gaat –ie naar de Ronerborg om vervolgens carrière te maken als politieagent, weet hij de redacteur te vertellen. Naast hem zit Lisa. Zij is ook zeer te spreken over haar school. Meester Bart is aardig en ook zij heeft veel vrienden en vriendinnen in haar klas. Ze is van plan om binnenhuisarchitect te worden en naast haar baan wil ze twee dagen geheel voor nop helpen in een dierenasiel. Ze gaat straks havo doen op de Ronerborg. Bo zit pas een jaar op de school in Nieuw-Roden. De klas op haar oude school was niet echt leuk, vertelt ze. En dat heeft deze klas meer dan goed gemaakt. Jens laat even weten dat zijn school toevallig wel het predicaat ‘Muziekschool van Drenthe’ binnen heeft gesleept. Op een blokfluit speelt hij een riedeltje. De slang in de mand onder hem die er uit zou moeten komen op de tonen van de fluit houdt het voor gezien. Ondanks dat het niet helemaal zuiver was kan Jens rekenen op een groot applaus van zijn klasgenoten. Daley en Tim zijn ook zo enthousiast over hun basisschool tijd. Nagenoeg alle leerlingen zeggen hetzelfde: superleuke school, hechte klas en als je iets moeilijk vindt word je direct geholpen. En gepest wordt er niet. Iedereen kan zichzelf zijn. Prachtig toch? Dat laatste beaamt ook Jairo, die vanaf groep vier op de Poolster zit. Op zijn vorige school werd –ie gepest. Hier is hij helemaal opgenomen in de groep. Straks gaat hij op avontuur in Oldekerk, bij het Terra. Kiran herinnert zich zijn eerste Poolster-moment nog als de dag van gisteren. Toen hij met zijn ouders voor een rondleiding op de school kwam, die rondleiding al lang en breed klaar was, wilde hij per se blijven. Hij gaat zijn school zeker missen. Karam heeft het, net als Sanna reuze naar zijn zin. Straks moet –ie een stukkie verder fietsen. Karam gaat naar de Nijeborg in Leek. Suggesties voor verbetering zijn er overigens ook: de pauzes mogen wel wat langer. En als het even zou kunnen een achtbaan op het schoolplein. Senne vindt gym het leukste vak. Hij is er ook erg goed in volgens zijn vrienden en vriendinnen, zelf zegt -ie dat het wel meevalt. Eén ding is zeker: 1.35 meter hoogspringen doen weinig leeftijdsgenoten hem na. Senne gaat straks havo doen op de Ronerborg. Luca had een beetje pech tijdens een gymles. In groep vier viel hij een beetje ongelukkig en bleek zijn enkel gebroken. Lag hij tijdens het kerstdiner in het ziekenhuis. Maar verder? Een superleuke tijd op zijn school. Pieter zegt niet alleen zijn school gedag, ook het schoolorkest Majstro Polaris waarin hij –net als zijn vader- een rol speelde. Gelukkig voor directeur Bart van Bergen blijft Pieters vader het orkest als drummer ondersteunen. Van Bergen is van plan om het nieuwe schoolseizoen af te trappen met een mini Majstro Polaris. Wessel Dirk gaat straks naar een groene school, havo op het Terra in Eelde. Daisy sprak buiten schooltijd vaak af met klasgenoten. Gezellig bij de Poiesz lekker chillen. Straks moet ze in Norg een hangplek zoeken, want ze gaat het avontuur aan op het Dr. Nassaucollege. Jasmijn is blij met zo’n klas als het hare. Er wordt niet gepest, de groep is hecht en nieuwe kinderen worden met open armen ontvangen. Lian, Ilse, Tessa, Julia, Thomas en Sanja zijn het roerend met haar eens. Aanvankelijk mocht Laura helemaal niet naar de Poolster van haar ouders. Laura kwam uit Engeland, haar ouders zijn Colombiaans. Ze spraken Engels en Frans, dus leek het hen beter dat Laura naar een school in Groningen zou gaan waar Engels gesproken werd. Daar ging de jongedame dwars voor liggen. Inmiddels spreekt ze accentloos Nederlands. Veel enthousiaster wordt het niet vandaag. Tijd om de repetities te hervatten. Bye bye lieve Poolstars! Veel geluk en succes met alles wat op jullie pad komt!