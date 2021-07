Bye Bye groep 8 van OBS ’t Hoge holt

Nu de komkommers in de schappen liggen, de feestjes, bijeenkomsten en recepties met belangrijke en minder belangrijke mensen nagenoeg op z’n gat liggen, pakt de Ongenode Gast de biezen naar een lekker warm oord om even stoom af te blazen. Vanaf nu leest u wekelijks hoe het een groep acht vergaat van een willekeurige basisschool in de regio. Zij starten na de zomervakantie met een nieuwe stap in hun leven: de grote school! Ze blikken terug op hun basisschoolperiode én over het nieuwe avontuur dat ze te wachten staat. We belanden op ’t Hoge Holt waar twee enorme luchtkussens voor de school staan op een zonnige woensdagochtend.

U raadt het, het duurt even voordat we een paar leerlingen weten te strikken voor een praatje. Klimmen en klauteren en op de buik van de glijbaan is te leuk. En geef ze eens ongelijk. De redacteur van deze krant zou ook het liefs de bloemetjes even flink buiten zetten nu. Dat zit er helaas nog niet in. Eerst maar even bijpraten met juf Klaske Nijnuis. Voor haar zijn het bijzondere dagen, want na de vakantie komt ze namelijk niet weer terug voor de klas. Voor haar begint straks het grote genieten. Met een zee van vrije tijd en drie dotjes van kleinkinderen moet dat helemaal goed komen. Ze kijkt met veel plezier terug op haar tijd op t’ Hoge Holt waar ze liefst vijfentwintig jaar werkt. Daarvoor was ze elf jaar leerkracht bij de Flint in Nietap. Werken op een school voor speciaal onderwijs is het mooiste en meest dankbare dat er bestaat, vindt ze. ‘Dat je deze kinderen een succeservaring kunt laten beleven, dat vind ik mooi. Je kunt ze die extra hulp bieden waar ze om vragen.’

Omdat de leerlingen van groep acht het te druk hebben met spelen, en we toch wel een beetje nieuwsgierig zijn hoe ze terugkijken op hun school, plukt Klaske een paar dames uit het opblaaskussen. Daphne zit nog niet zo lang op haar school. Pas in groep 7 ging ze naar ’t hoge Holt. Een prima keuze vindt ze zelf, want het was vooral een erg leuke tijd. Ze is helemaal klaar voor de volgende stap: de Esborg in Roden. Vera vond de schoolcampus het allerleukst. Ze straks gaat ze het avontuur tegemoet op praktijkschool de Bolster in Drachten. Demian gaat ook naar de Bolster, maar dan in Groningen. Later wil hij iets doen met hulpdiensten. Chauffeur op een ambulance lijkt hem wel wat. Ook de Ronerborg lokaal 9 en 10 is populair bij leerlingen van ‘t Hoge Holt. Ze kunnen VMBO KB en BB volgen met extra begeleiding. Hoe mooi is dat? Het is een heel gemêleerde groep dit jaar, weet Klaske. ‘Het is echt een instroomgroep. Sommige kinderen zitten er al hun hele basisschoolleeftijd, anderen stroomden in de afgelopen jaren de klas binnen. Onze leerlingen komen overal vandaan, we zijn de enige SBO-school in de omgeving. Toen ik begon telde de school 80 kinderen, nu zijn dat er 190.

Charissa gaat straks naar de Esborg, ze is van plan iets te doen met techniek. Rick gaat een schakeljaar doen op de Esborg. Zo kan hij rust alle rust zijn keuze maken. Slimme jongen, die Rick. Van de buitenlucht naar binnen. In een lokaal zitten Beau, Danesh, Fedde-Jan en Levy een gezellig potje te X-boxen. We lopen door naar boven waar je de baklucht al tegemoet komt. Verschillende leerlingen bakken een paar lekkere taarten voor het officiële afscheid. Onderwijsondersteuner en duizendpoot Carolien ziet er op toe dat de boel niet aanbrandt en dat het beslag niet voortijdig opraakt omdat het goedje ook zo prima te pruimen is. Manon maakt een monchoutaart. Een zelfverzekerde tante die weet wat ze wil. Ze is van plan om juf te worden. Maar dan wel in het speciaal onderwijs. Want ze kan kinderen heel rustig maken, zegt ze zelf. En dat is goud natuurlijk. Ze gaat samen met haar bestie Lisa naar Terra Oldekerk. Ook de heren Ray en Wesley bakken ze bruin. Ze werken aan een lekkere chocoladecake. Ray gaat aan de slag op het Matrix Lyceum in Drachten. Hij wil miljonair worden. Een beroep dat deze redacteur ook aantrekkelijk in de oren klinkt. Misschien toch eens solliciteren bij de Quote. Wesley gaat iets met stroom doen. Hij fabriceerde onlangs nog eigenhandig een elektrische muggenklapper. Ondertussen drukt Manon de redacteur het receptenboek nog even onder de neus. Broccolistamppot met een visje, nachos, poffertjes, bloemkoolschotel met gehaktballetjes. Eén ding is zeker: als ouders zit je gebeiteld met een kind op ’t Hoge Holt. Kunnen ze ook eens een keukendienstje draaien.