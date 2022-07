Cadeaubon voor jonge mantelzorgers

RODEN – Meer dan 30 jonge mantelzorgers kregen afgelopen week een cadeaubon uitgedeeld als blijk van waardering. Veelal waren deze jongeren opgegeven door een familielid, vader of moeder. Welzijnswerkster Denise de Vette had dit plan bedacht. ‘Ik heb het altijd een beetje vreemd gevonden dat oudere mantelzorgers wel een waardering kregen en dat dit niet gold voor kinderen en jongeren. Nu dan is dat mooi gelijkgetrokken. Ook al omdat jonge mantelzorgers ook gewoon extra taken in het huis op zich nemen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om boodschappen doen, oppassen of extra huishoudelijke taken uitvoeren.’

Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en of verslaving. Om hen te ondersteunen heeft Welzijn in Noordenveld extra aandacht voor hen.

Denise de Vette: ‘Vaak beseffen jonge mantelzorgers en mensen uit hun omgeving niet dat zij opgroeien in een situatie die anders is dan die van de meeste mensen. Het zorgen lijkt voor hen vanzelfsprekend en verloopt vaak vanzelf. Ook al zien deze jongeren zichzelf niet als jonge mantelzorgers, ze ondervinden wel de gevolgen van de zorgsituatie al op jonge leeftijd. Mooi is dat we in samenwerking met de gemeente Noordenveld het voor elkaar hebben gekregen dat jonge mantelzorgers ook op deze wijze worden bedankt. De 30 jongeren die kwamen hebben we in ieder geval even kunnen verwennen met een leuke cadeaubon.’