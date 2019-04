Cadeaukaarten, BN’ers, buffetje en een bloemlezing van een beroemde advocaat

RODEN – Dinsdagavond, Champions League-avond. Maar ook Zakenkring-avond. Eten en vergaderen bij Hotel Langewold. Twijfel dus. Maar volgens het schema moet het lukken. Half zeven eten, aansluitend vergadering met als afsluiter de bevlogen Wim Anker. Toch maar even een kijkje nemen, besloot de Ongenode Gast. Hij beleefde een kostelijke avond.



Er staan veel fietsen voor de deur van het hotel. Logisch ook, want het is heerlijk lenteweer. Het doet verlangen naar lange terrassessies in de zomerzon, het liefst durend tot een uurtje of tien. Zover is het nog niet, maar heel lang hoeft het allemaal niet meer te duren.



Binnen is het ontvangst hartelijk. We zien Marjon Schothorst, Alex Vijfschaft en Johan Hummel bij de entree. Er worden handen geschud en er wordt koers gezet richting zaal 2. Aldaar staan de stoelen in ‘presentatie-setting’ klaar. Gericht zoeken John D. en Frens S. een plekje. Dichtbij het buffet en op loopafstand van de tap. Aan tafel worden zij al snel vergezeld door Jan Hut en later Stefan Wendel. Een tafeltje verderop zien we Jan, Hennie, Marjolein en René Buiter. Ook de dames van Sesoen, Jannes en Jeroen Bezu, Jan en Bart Spandaw, Mark Kooistra, Jan Jansema en zoon en Paul Reine zijn er. Bart de Vries heeft een relaxte avond. Hij staat nu aan de andere (lees: goede) kant van de bediening.



Wanneer het buffet door Ron Schothorst wordt geopend, blijkt dat John D. en Frens S. zich hebben verkeken op hun zitplaats. De rij begint aan de andere kant. Er klinkt wat gemopper. Anton Hamstra staat op dat moment al met een grote glimlach in de rij.



Wanneer uiteindelijk ook de rest van de zaal heeft opgeschept en de spareribs gretig aftrek nemen, kan de vergadering beginnen. Op de verschillende tafels ligt het financiële overzicht. Indrukwekkende cijfers, die een weerspiegeling van een gezonde organisatie geven. Johan Hummel neemt als voorzitter het woord. Hij houdt het welkom kort. Dan is het de beurt aan Marja Nienhuis, penningmeester van de Zakenkring. Ook zij kan het kort houden. Weinig vragen over het financiële plaatje en applaus vanuit de zaal. Freddy van Unen kan namens de kascommissie melden dat er niets vreemds is ontdekt bij het controleren van de kas. Eigenlijk mag dat geen verrassing heten. Vervolgens is het de beurt aan Wildo Wijnands. Hij licht de activiteiten die op de rol staan toe. Ook dat wordt er vrij vlot doorheen gejast. Het grote kijken naar de klok is inmiddels al begonnen, wanneer de nieuwe leden van de Zakenkring worden voorgesteld. Dat zijn er negen, maar niet ieder nieuw lid heeft een afgevaardigde naar Hotel Langewold gestuurd.



Allereerst wordt de gastheer verwelkomd als nieuw lid. Felix neemt namens Fletcher Hotel Langewold het woord. ‘Het is voor een landelijke keten soms moeilijk om lokaal binding te krijgen, vandaar dat we graag lid worden van de Zakenkring’, licht hij toe. Ook Rudie Teerling is aanwezig. Twee maanden gelden nam de familie Teerling de slagerij van Klaas en June Beets over. Paul-Reiné van der Wijk neemt de honneurs namens het bedrijf van zijn vrouw waar. Hij verzorgt zelf de administratie van ‘Kleur Bekennen’. Ook René en Marjolein van Buiters Bakboerderij stellen zich voor, voor zover dat nog nodig was natuurlijk. De andere nieuwe leden hebben helaas verstek moeten laten gaan bij hun eerste Zakenkringvergadering.



Vervolgens neemt Emiel van der Heide het woord. Het gaat over het Ondernemersfonds. Een belangrijk fonds, zo onderstreept hij. ‘Dankzij dit fonds zitten wij als gesprekspartner aan tafel met de gemeente’. Om dit fonds in leven te houden, moet 75 procent van de ondernemers hier achter staan. Emiel peilt de stemming. Is er iemand tegen dit fonds? Dat blijkt niet het geval. Goed nieuws dus. Jeroen Bezu maakt van de gelegenheid gebruikt om nogmaals te onderstrepen hoe belangrijk dit fonds is. ‘In Zuidlaren is zo’n fonds ter ziele gegaan en dat was een klap voor de Zakenkring aldaar.’ Zijn boodschap is duidelijk: houd het Ondernemersfonds in leven!

Dan is het tijd voor het afscheid van Diane Bronsema. Met een bos bloemen wordt zij bedankt voor bewezen diensten. Björn Ruchtli zou stoppen, maar bedacht zich. En daar is men in de zaal maar wat blij mee. Tot slot: het onthullen van de nieuwe Winkelhart Cadeaukaart. Een feestelijke onthulling, met ballonnen en een zwevende cadeaukaart. Althans, zwevend…. ‘Vanmiddag steeg hij op, maar helium ontsnapt na verloop van tijd uit een ballon’, verontschuldigt Wildo zich. Oké dan.

Nu alle punten van de agenda zijn afgewerkt, is het tijd voor de hoofdact: Wim Anker. Hij wordt geïntroduceerd door collega jurist Johan Mulder. Wat volgt is een uiterst vermakelijke bloemlezing van een topadvocaat. De zaal slikt het als zoete koek en de familie Buiter barst zo nu en dan in lachen uit. De uitsmijter is er één om niet gauw te vergeten.

Wanneer Anker afsluit, kijkt de Ongenode Gast op zijn horloge. Negen uur. Shit.. Ajax is al begonnen.

Wat: Bijeenkomst Zakenkring

Wanneer: dinsdag 16 april

Hoe laat: 18:30 uur