Café ‘De Oude Bank’ gaat digitaal met de kroegquiz

LEEK – De normale kroegquizcompetitie van café ‘De Oude Bank’ is ruw onderbroken door het sluiten van alle horeca als gevolg van de Corona crisis. Om de teams tóch wat leuks te kunnen bieden is besloten om op 25 maart aanstaande een digitale kroegquiz te gaan doen. Mét alle teams die aan de competitie meedoen maar ook met nieuwe teams die graag eens mee willen doen maar telkens de tijd niet konden vinden. Via een livestream op Facebook worden de vragen gesteld en de teams kunnen hun antwoorden doorgeven via een bij hen bekend telefoonnummer. “Dat is beslist niet minder moeilijk dan een quiz in de kroeg”, aldus quizmaster Sieger Zoutman, “er is namelijk niet zoveel tijd om het antwoord door te geven”. Natuurlijk rijst de vraag hoe er om wordt gegaan met de eerlijkheid van alle teams, mogen ze hun mobiele telefoon of een laptop ernaast houden om antwoorden op te zoeken? “Dat is wel grappig dat je dat vraagt”, geeft Sieger aan, “tijdens de reguliere quizzen is het spannend om af en toe eens iets te checken op je telefoon zonder betrapt te worden. Als er geen controle is, is die spanning ook weg. Daarnaast gaan we volledig uit van de eerlijkheid van de teams en de sociale controle bij de teams”. Voor wat betreft het virus is besloten om de mensen thuis mee te laten doen, op voorwaarde dat er geen lichamelijk contact is en dat ze ruim kunnen zitten in een kamer – op minimaal anderhalve meter van elkaar. Er is zelfs een team dat gaat face-timen in een groep om zo tóch mee te kunnen doen. “We laten het aan ieders’ wijsheid over hoe dat in te vullen. Ook wij zien liever niet dat het virus de kans krijgt zich te verspreiden”. Net als bij een gewone kroegquiz wordt er ook voorzien in hapjes en drankjes, allemaal volgens de richtlijnen. Aanstaande woensdag is het overdag DWDD – Droge Worst Delivery Dag. Teams kunnen van tevoren hun bestelling kaas en worst doorgeven met eventueel een aantal speciaalbiertjes of een flesje wijn. Vanuit café ‘De Oude Bank’ worden deze zaken dan bezorgd tot nét buiten de voordeur en via een Tikkie kan er betaald worden, de bestellijst is terug te vinden op de Facebookpagina van de Digitale Kroegquiz. Inschrijven kan via diezelfde pagina tot dinsdag 24 maart 18:00u. En nog 25 maart, 20:00u; € 2,50 p.p., teams van 1-4 personen. Stay Safe! (Foto: Faceboek De Oude bank)