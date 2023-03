Café Ensing tekent bij voor hoofdsponsorschap Volksvermaken Peize

PEIZE- Volksvermaken Peize en Café Slijterij Ensing vernieuwden het contract tot hoofdsponsorschap, waarmee Ensing zich weer voor de komende drie jaar vast heeft gelegd. Annelies van Zonneveld zette namens Café Ensing haar handtekening, Richard Veurman deed dat namens Volksvermaken. Volksvermaken Peize heeft een flink aantal sponsoren, dat voor het gemak in een aantal categorieën is verdeeld. De hoofdsponsoren hebben categorie A.

Dolf Veenhuizen, secretaris van Volksvermaken Peize, legt uit: ‘We hebben vier hoofdsponsoren. Niet meer, omdat de logo’s van de bedrijven ook op de spandoeken van de evenementen staan. En daar passen natuurlijk niet veel meer vermeldingen op. Ensing stond even in de wacht, voor hij in de klasse A terecht kon. In de B categorie zitten 15 sponsoren en de C categorie heeft er rond de 50. Als sponsor heb je een aantal voordelen, zoals bijvoorbeeld een plaats in de VIP-tent bij evenementen. Maar ook gereserveerde plekken bij het toneel en heel veel uitdrukkingsmogelijkheden als bedrijf. In onze folders, maar ook op de website. En natuurlijk elk jaar de sponsorborrel.’

Zonder sponsoren zou het armoede troef zijn. ‘Als je een beetje weet wat artiesten zoals Jannes kosten, dan snap je ook dat we zonder sponsoren niet veel zouden kunnen. De paardenshow zoals die op 12 juni in Peize gehouden werd, kost enorm veel geld. Dus dat hebben we echt nodig. Gelukkig brengen onze ruim 1100 leden ook geld in het laatje, die zijn ook heel belangrijk.’

Reinder Ensing moest er aanvankelijk even voor in de rij staan, om hoofdsponsor te worden. ‘Dit is een verlenging, dus drie jaar geleden zijn we een van de vier hoofdsponsoren geworden. Omdat er maar ruimte is voor vier hoofdsponsoren, moesten we nog even wachten. Volksvermaken is een belangrijke vereniging in het dorp. Ze worden gesteund en gedragen door een groot deel van het dorp, zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Daarnaast zorgen ze voor mooie evenementen waarvan er een aantal bij ons plaatsvinden. Als je nagaat dat horeca Ensing 150 jaar bestaat en Volksvermaken Peize ook al 90 jaar, dan zou je kunnen zeggen dat we voor een deel samen zijn opgegroeid. Wij voelen ons verbonden met Volksvermaken Peize.’