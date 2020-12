Campagne KalmAan van start

WESTERKWARTIER – De gemeente Westerkwartier heeft in samenwerking met Media Totaal Noord BV de campagne ‘Kalm Aan’ gelanceerd. De campagne is gericht op de decembermaand en moet de inwoner van de gemeente bewust maken van het feit dat dit jaar alles anders is. Of het nou gaat om pakjesavond, Kerst of de jaarwisseling; het zal dit jaar ‘Kalm Aan’ moeten. Middels interviews in de Krant en de Streekkrant en video’s willen de partijen het gesprek op gang brengen over hoe de decembermaand te vieren en toch rekening te houden met de geldende Corona-richtlijnen. Op de website kalmaanwesterkwartier.nl is een compleet overzicht te vinden van de campagne-uitingen. Deze eerste week wordt er in de kranten afgetrapt met een interview met burgermeester Ard van der Tuuk. Op video gaat hij in gesprek met Martin Lobers, directeur van basisschool de Rietstek in Kommerzijl, hoofd jeugdopleidingen bij VV Zuidhorn en zelf ook vader.

Media Totaal Noord BV is uitgever van o.a. de Krant en de Streekkrant. De laatste jaren is het bedrijf geëvolueerd in een multimediabedrijf. Zij maken videoproducties, bouwen websites en hebben een ontwerpstudio waarin van logo tot drukwerk tot signing door handen gaan. “We zijn heel blij dat we deze campagne in nauwe samenwerking met de gemeente Westerkwartier op konden zetten”, aldus Maria Wijnands van Media Totaal Noord. “Het was snel schakelen, maar we hebben in een korte tijd een sterke campagne neergezet met oog voor de lokale situatie. Hou zeker de Krant en de Streekkrant en onze social media kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven van alle uitingen. Ik kan alvast verklappen: er zitten hele goede gesprekken tussen. En een knipoog ontbreekt ook niet.”