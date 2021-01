Camping De Drie Provinciën één van drie mooiste campings van Nederland

EEN WEST – De 50 plus camping De Drie Provinciën in Een West is uitgeroepen tot één van de drie mooiste charmecampings van Nederland. Dat maakte de ANWB die al meer dan twintig jaarv verkiezingen organiseert onder campings, vorige wee bekend. De ANWB heeft duizenden aangesloten campings en drie campings in Nederland zijn aan de hand van deze verkiezing benoemd tot mooiste Charmecampings. De 50+ camping De Drie Provinciën is daar één van.

Opvallend is dat ‘adults only’ camping De Drie Provinciën in Een west (Drenthe) voor de 5e keer in de top 3 van Mooiste Charme Camping staat. Bij charme campings gaat het vooral om idyllische plekken en de gastvrijheid. Kampeerders noemen camping De Drie Provinciën een oase van stilte. Doordat er geen spelende kinderen zijn is de rust hier gegarandeerd. Verder roemen de kampeerders de hartelijke sfeer die er heerst op het parkachtige terrein en de landelijk omgeving tegen het bos aan. Het goede restaurant is ook een veel genoemd pluspunt. Kortom een schitterende plek voor de volwassen levensgenieters.

Ronald Boels en Brigitte Koninga van De Drie Provinciën zijn trots en vereerd dat hun camping weer zo goed gewaardeerd is. Zeker na dit bijzondere jaar: “We zijn heel gelukkig dat onze gasten zo tevreden zijn, zelfs met de corona-maatregelen die we hebben moeten treffen. Deze nominatie geeft ons een boost voor een fantastisch 2021”, aldus het trotse stel.