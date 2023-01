Canicross Norg op 8 januari

NORG – Op 08 januari wordt de jaarlijkse Canicross wedstrijd in de bossen van Norg georganiseerd. Dit keer dus niet in februari, maar direct aan het begin van het nieuwe jaar. Op deze dag kunnen de kilo’s van de feestdagen er weer af gerent, gefietst en gestept worden. Dit alles voortgetrokken door een hond. De hond draagt een tuigje en de hardloper een heupgordel met daartussen een elastische lijn met als gevolg dat de hardloper een stuk sneller rent dan hij normaal zou doen. Voor de fietser geldt hetzelfde alleen is de elastische lijn dan verbonden met een antenne aan fiets of step. De wedstrijden beginnen om 10.45 uur en eindigen om circa 15.30 uur. Dit alles vindt plaats in de Langeloërduinen, de finish is naast de manege op het evenementen terrein. De verwachting is dat de deelnemers uit het hele land komen en we verwachten zelfs enkele deelnemers uit Duitsland en misschien uit België.

Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen kijken maar het wedstrijdparcours moet vrij gehouden worden en honden moeten aangelijnd om ongelukken te voorkomen. De snelheden liggen namelijk hoog. Meer informatie vind je op: www.canicrossnederland.nl

De organisatie is nog op zoek naar enkele vrijwilligers om de parcoursposten te bemensen hiervoor kun je contact opnemen met Sjirk Dotinga: sjirkdotinga@hotmail.com.