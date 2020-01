LEEK – Deze lieve schattige spruit mag zich officieel de eerste baby van de voormalige gemeente Leek noemen! Carianne Veldsema kwam op 1 januari om 6:48 ter wereld in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Met trotse ouders Gerlinde en Jeroen én grote broer Yarnick van bijna drie hoeft zij zich nergens zorgen over te maken. Baby en ouders zijn in de watten gelegd met prachtige cadeaus van plaatselijke ondernemers waaronder een flitsende loopfiets.