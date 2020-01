Carianne stralend middelpunt van huize Veldsema

LEEK – Een grote roze wolk aan de Stinslaan in Leek. Jeroen en Gerlinde Veldsema hebben er een dochter bij. En daarmee is het plaatje compleet, zegt een glunderende mama Gerlinde, want een zoon én een dochter is het mooiste dat er is, vindt ze. Yarnick van bijna drie is vanaf nu ‘grote broer’. De peuter is maar wat blij met zijn kleine zusje en koekeloert voortdurend even in haar wieg. En omdat Carianna de eerste baby is van de voormalige gemeente Leek, ging de Krant op kraambezoek bij de Veldsema’s.

Kraamhulp Marieke zwaait de deur open aan de Stinslaan. Moeders is nog even boven, vader Jeroen staat onder aan de trap met de kersverse spruit in zijn armen wanneer we de huiskamer binnenvallen. Yarnick scheurt op zijn loopfietsje door de woonkamer. De Loekie loopfiets met knipperende lichtjes die wij onder de arm hebben, trekt zijn aandacht. Bedoeld voor zijn kleine zusje natuurlijk, want zoals gebruikelijk komen we niet met lege handen. Dankzij prachtige cadeaus van plaatselijke ondernemers kunnen we de familie heerlijk in de watten leggen. Na een minuut of tien is ook Gerlinde beneden. Stralend. Carianne kwam iets eerder ter wereld dan verwacht, zegt ze. Ze was namelijk op 9 januari uitgerekend. Maar omdat er vermoeden was van ‘voorloop op groei’, is ze eerder ingeleid. Gerlinde beviel op 1 januari om 6:48 uur van een kerngezond meisje. Buitengewoon groot of zwaar was ze allerminst: 48 centimeter en 3610 gram. “Een snelle bevalling, zeker als je het vergelijkt met die van Yarnick, bij hem zat ik er 22 uur in, bij Carianne 8. Het ging supergoed”, vertelt Gerlinde die nog een beetje beduusd is. “Het is dubbelfeest hier. Jullie zijn hier en we komen ook nog op RTV Noord. Dit zal ik nooit meer vergeten, tot aan mijn sterfbed aan toe blijft dit een fantastische herinnering.”

Tijd voor de foto. Moest de kleine spruit kort daarvoor nog een beetje huilen, hoe anders was dat voor de lens van de fotograaf. Volkomen rustig lag ze in de armen van haar moeder. Na de fotosessie kan de rust weer terugkeren bij de Veldsema’s. We laten de familie achter met cadeautjes. De loopfiets is gesponsord door Profile Wagenaar, het babypakket met heerlijk geurende crèmepjes is van DA Leek, bonnen voor ouder & kind zwemmen van Zwembad Nienoord, een lekkere geboortetaart van Bakkerij van Esch, een zilveren hangertje van Juwelier van Zanten, een cadeaubon van Hairmatch zodat moeder even lekker kan ontspannen in de kappersstoel, een canvasdoek van Vulpunt, een bon voor een gratis babyfoto van fotograaf Lodewijk ten Have en Muziekhuis Da Capo zorgt voor een muzikaal cadeautje! U raadt het, die blijven nog wel even op de roze wolk zitten aan de Stinslaan.