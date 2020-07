Casino’s in Nederland hebben hun deuren weer geopend

Het is Nederlandse casino’s sinds 1 juli weer toegestaan om de deuren te openen voor bezoekers maakt de casino nieuwswebsite CasinoScout bekend. Daarmee komt een einde aan een periode van circa 3.5 maanden, waarin het niet mogelijk was om een avondje uit te plannen in het casino. Toch openen de casino’s twee maanden eerder dan initieel het plan was. In dat plan werd gesteld dat de casino’s pas op 1 september open zouden mogen. Goed nieuws dus, voor zij die een gokje willen wagen aan de roulette- of blackjacktafel!

De verschillende betrokkenen vanuit de casino’s en brancheorganisaties geven aan al enige tijd bezig te zijn geweest met het opstellen van een plan voor de heropening van de casino’s. Hierbij niet alleen rekening houdend met de eisen vanuit de overheid, maar zeker ook met de gezondheid van haar medewerkers. Het moet zowel voor deze medewerkers als voor bezoekers mogelijk zijn om het casino op een veilige en verantwoorde wijze te bezoeken.

Maatregelen binnen casino’s moeten worden nageleefd

Net als in andere uitgaansgelegenheden dienen ook bezoekers van het casino zich te houden aan de richtlijnen die men opgesteld heeft. Zo moet voldoende afstand worden bewaard tot andere bezoekers en moeten nieuwe bezoekers geweigerd worden als het niet meer mogelijk is om anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Het houden van afstand tot elkaar kan makkelijker worden gemaakt door looproutes aan te geven en het aantal bewegingen van bezoekers tot een minimum te beperken. Iets wat ook gedaan wordt in bijvoorbeeld cafés en restaurants. Het is aan de casino’s om hier een verdere invulling aan te geven.

Casino’s zetten in op het gebruik van plexiglas tussen de bezoeker en een croupier. Ook zullen verschillende gokkasten uitgeschakeld worden, zodat bezoekers anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Hierdoor krijgen bezoekers niet de mogelijkheid om alle casino spellen te spelen die je normaal in het Holland Casino, zoals die van Groningen, kunt spelen. Zo mogen er maximaal drie spelers aan een blackjack of roulette tafel zitten. In online casino’s gelden deze restricties natuurlijk niet en kun je op het internet diverse aanbieders vinden van casino spellen. Je kunt door hier te klikken daar een goed overzicht van vinden, zorg dat je wel de regels van de spellen goed kent, zodat je je winkansen optimaliseert!

Concurrentie neemt toe voor fysieke casino’s

Het is de afgelopen tijd steeds lastiger geworden voor casino’s om het hoofd boven water te houden. Niet alleen was er de afgelopen maanden geen omzet door de tijdelijke sluiting. Ook krijgt het fysieke casino steeds meer concurrentie van online alternatieven. De beleving die het fysieke casino biedt wijkt steeds minder af van de beleving die een gokker in het online casino ervaart. Mede doordat steeds meer van deze online casino’s met een live casino werken. Hier kunnen gebruikers de croupier achter de roulette- of pokertafel via een webcamverbinding volgen. Het lijkt hiermee steeds meer op het spelen van spellen in een fysiek casino.

Opkomende technieken

Naast dat online casino’s erg toegankelijk zijn voor de consument, wordt de ervaring van een online casino ook steeds beter. Zo is het tegenwoordig mogelijk om casino spellen online te spelen. Er zijn diverse gratis apps beschikbaar waar je kansspelen kunt spelen zonder daadwerkelijk geld in te leggen.

Ook zijn technieken als AR en VR in opkomst waardoor de ervaring van het online casino sterk verbeterd wordt. Deze technieken moeten het plezier vergroten en het online casino realistischer maken dan voorheen. Ook sommige fysieke casino’s beschikken over AR en VR kasten. Deze opkomende technieken doen de concurrentie voor fysieke casino’s dus flink toenemen.