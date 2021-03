CBD olie, een multi inzetbaar voedingssupplement

CBD olie is een multi inzetbaar voedingssupplement. Het kan zorgen voor verlichting van angst, stress en andere psychische klachten en daarnaast zorgt het voor pijnverlichting bij diverse klachten. CBD olie is in Nederland inmiddels een veel gebruikt supplement en kan zowel voor kinderen, volwassenen en zelfs huisdieren worden gebruikt. Het heeft geen verslavende eigenschappen en kan veilig worden gebruikt. Welke dosering u nodig heeft is zeer persoonsafhankelijk. Overdosering is niet mogelijk maar aangeraden wordt rustig te beginnen met een lage dosering van enkele druppels per dag.

CBD olie of capsules

Inmiddels bestaan in Nederland heel veel verschillende soorten CBD olie, zowel in pure vorm als in capsules. CBD olie kopen kan online maar ook in winkels. De pure vorm neemt u in door enkele druppels op de tong te laten vallen door middel van een pipet. Houdt de druppels even in de mond en slik ze na 30 seconden door met wat water. Vindt u de smaak niet lekker? Dan kunt de druppels ook mengen in een drank of voedingsmiddel. CBD capsules zijn volledig smaakloos, gemakkelijk mee te nemen en hebben een vaste dosering.

Waar let u op bij aankoop van CBD olie

De beste CBD olie kopen kan lastig zijn. We reiken u een paar handvatten aan voor het kopen van CBD olie. Zorg allereerst dat u de olie uit betrouwbare bron aankoopt en dat het geen of slechts zeer weinig THC bevat. Deze stof zorgt voor een high gevoel en hoort niet thuis in CBD olie. Wel wordt THC gebruikt in medicinale wietolie. Overleg met uw huisarts kan nooit kwaad. Hoewel CBD olie geen tot weinig bijwerkingen heeft kan het een gerust gevoel geven te weten dat interactie met uw huidige medicijnen geen klachten geeft. Normaal gezien heeft CBD olie geen invloed op de rijvaardigheid. Gebruikt u echter medicijnen zoals bijvoorbeeld benzodiazepines of andere medicijnen met een rustgevende werking, alcohol of pijnstillers, dan kunnen die in samenwerking met CBD olie wel invloed hebben op uw rijvaardigheid.

Keurmerk

Skal biocontrole heeft in samenwerking met het ministerie van EZ een keurmerk ontwikkeld. Om dit skal keurmerk te krijgen moeten zowel de receptuur als de producent voldoen aan strenge eisen. Kijk dus bij aankoop van CBD olie of het Skal keurmerk erop staat. Zo ja, dan bent u zeker van een 100% biologisch product. Zo nee, ga dan op zoek een ander merk CBD olie dat het kenmerk wel draagt.