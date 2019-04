Cbs De Hoeksteen doet mee aan het project Next Education

RODEN – Innovatie in onderwijs van start op zeven scholen van Quadraten met het project Next Education. Het doel van het project is om leerlingen én leerkrachten kennis te laten maken met de mogelijkheden van wetenschap en techniek op de basisschool.

Hoe kunnen wetenschap en techniek meehelpen aan een duurzame toekomst voor onze aarde? Die vraag gaat de komende jaren een belangrijke rol spelen in het leerprogramma op de basisscholen. Als thema voor het project Next Education is daarom gekozen voor het onderwerp Weer en klimaat

Next Education is een project dat Quadraten samen gemeente Westerkwartier, het Fab-lab Groningen, de Rijks Universiteit Groningen en de Hanze Hogeschool initiëren.

Het project ziet er als volgt uit. De deelnemende scholen krijgen één dag de beschikking over een “klimaattruck” met daarin allerlei apparatuur die nodig is om een professionele weerstation te bouwen. Tijdens het bouwen worden de leerlingen geholpen door specialisten vanuit het Fab-lab.

Nadat het bouwen klaar is, begint het project pas echt. De kinderen krijgen allerlei opdrachten die ze met behulp van hun weerstation moeten oplossen. Onderzoekend leren staat hier centraal. De leerkracht begeleidt ze in dit proces. Stapsgewijs leren de kinderen waarnemen, herkennen, verklaren enwaarderen van het weer in hun omgeving. Daarnaast volgen ze een online cursus (MOOC) van de RUG over wetenschappelijk denken. Aan het eind van dit project presenteren de kinderen hun uitkomsten aan elkaar en aan de omgeving.

De winnaar van deze presentaties mag naar Duitsland voor een bezoek aan het klimaat museum. Dit project wordt afgesloten met een masterclass aan de Rijks Universiteit Groningen.