CBS de Hoeksteen gesloten vanwege corona-uitbraak

RODEN – Sinds donderdag 18 maart zitten de leraren en leerlingen van christelijke basisschool De Hoeksteen in Roden weer thuis. Vanwege een toenemend aantal coronabesmettingen heeft directeur Trienke Bosma in overleg met overkoepelende onderwijsorganisatie Quadraten en de GGD besloten de deuren van de basisschool tijdelijk te sluiten.

‘Het aantal besmettingen nam toe,’ zegt Bosma. Rond de twintig personen, onder wie vier leraren, zijn ziek. ‘De kinderen hebben gelukkig nauwelijks klachten. Sommigen van hen hadden zelfs helemaal geen klachten, maar moesten wel in quarantaine. Toen zij na vijf dagen werden getest bleek dat zij toch corona hadden,’ aldus Bosma. ‘Er zouden vijf groepen in quarantaine moeten. Daarnaast zouden broertjes en zusjes uit andere klassen ook in quarantaine moeten, waardoor er halve groepen overbleven. Dan kom je op een kantelpunt. In overleg met de GGD en Quadraten hebben we daarom besloten de school te sluiten.’

Stichting Quadraten heeft 36 scholen in het Westerkwartier en Noordenveld, waarvan twee in Roden. Wilma Drenth, bestuurder bij Quadraten, geeft desgevraagd aan dat De Hoeksteen tot nu toe de enige basisschool is binnen hun organisatie die de deuren tijdelijk moet sluiten vanwege een corona-uitbraak. ‘Wel komt het vaker voor dat een klas in quarantaine moet,’ aldus Drenth. ‘Dat gebeurt altijd na overleg met de GGD. Daarbij wordt altijd gekeken naar de contacten die er zijn geweest.’ Wanneer klassen in quarantaine moeten, worden ouders geïnformeerd en gaan kinderen naar huis. Daarna schakelt de school zo snel mogelijk over op online lessen. Hoeveel klassen in quarantaine zijn gegaan durft Drenth niet te zeggen: ‘Dat zijn dagkoersen.’

Quadraten stemt ook veel af met Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld (OPON), aldus Drenth. Han Sijbring van OPON is vooral blij dat de kinderen weer naar school mogen. Een sluiting vanwege een grote corona-uitbraak is binnen zijn organisatie nog niet nodig geweest. ‘Op een aantal scholen zijn wel besmettingen, maar daar zit niet echt een trend in,’ aldus Sijbring. Het gaat volgens hem om besmettingen op 5 à 6 scholen. Dat is bijna de helft van het aantal scholen van OPON. Sijbring: ‘Dan is het een kwestie van zo snel mogelijk omschakelen. Inmiddels is iedereen al gewend aan het les geven op afstand.’ OPON probeert grote uitval en sluiting van de scholen te voorkomen door zo goed mogelijk de coronaregels te handhaven. Groepen moeten bij elkaar blijven, mogen niet door elkaar lopen en komen op verschillende tijden de school binnen. Daarnaast wordt extra gewezen op hygiëne om het risico op corona zo klein mogelijk te maken. Wanneer er wel een besmetting plaatsvindt wordt overgeschakeld op online lesgeven. ‘Dat betekent ook veel voor kinderen, daarom hebben we ook vaak gesprekken hierover,’ geeft Sijbring aan.

Naar alle waarschijnlijkheid blijft De Hoeksteen tot en met vrijdag 26 maart gesloten. Op maandag 29 maart worden de fysieke lessen weer hervat. Tot die tijd krijgen de leerlingen online les. Bosma: ‘De collega’s die ziek zijn kunnen nu geen online les geven. Gelukkig zijn we met wat meer mensen. Mogelijk kunnen andere collega’s de lessen overnemen en hopelijk zijn de zieke collega’s snel weer beter, zodat zij zelf hun werk kunnen hervatten.’ Gevraagd naar welke andere maatregelen zijn genomen bij De Hoeksteen, antwoordt Bosma: ‘Het is nu vooral zaak de rust te bewaren en niet in paniek te raken. De communicatie is goed. We houden ouders op de hoogte en hebben veel overleg met de GGD.’