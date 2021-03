CBS de Regenboog helpt de voedselbank

TOLBERT – Alleen een spreekbeurt geven over de voedselbank was voor Melissa de Vries, leerling in groep 8 van basisschool de Regenboog uit Tolbert, niet genoeg. Zij bedacht een ludieke actie om een bijdrage te leveren aan de voedselbank. Melissa schreef een stukje in de nieuwsbrief van de school om ouders en kinderen op te roepen te doneren aan de voedselbank. Op de foto is het resultaat gezien van wat er is verzameld. ‘Ik ben heel blij met de opbrengst,’ zegt Melissa. ‘Hier maken we veel gezinnen een beetje blij mee en daar word ik ook weer blij van.’