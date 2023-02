CBS Van Panhuys in actie voor Oekraïne

De leerlingenraad van CBS Van Panhuys is een betrokken raad, dat bleek de afgelopen weken door de acties welke zij op poten hebben gezet. In de hal van de school werden plastic statiegeldflessen verzameld. Er zijn in totaal 735 flessen ingeleverd. Ze mochten rekenen op de medewerking van de Albert Heijn in Leek die de flessen ongesorteerd heeft ingenomen. Daarnaast zijn er cupcakes gebakken door de leerlingen van de bovenbouw. Vrijdagmiddag 27 januari was het mogelijk voor de ouders om een kopje koffie/thee met een cupcake te kopen bij de leerlingenraad. Ook is er nog contant geld binnengekomen, waarvan één gift wel heel speciaal. Een leerling heeft haar eigen knuffel verkocht voor twee euro welke zij heeft afgestaan aan deze actie. Door bovenstaande acties is het voor de school mogelijk geweest een totaalbedrag van 500 euro over te maken naar de actie “Leek voor de Oekraïne”. Jort en Bram, de initiatiefnemers van de flessenactie zijn ook super blij met het resultaat van de inzameling. We kunnen wel spreken van een zeer succesvolle actie van de leerlingenraad!