CD Jonathan Rhodes opgenomen in het Rode Hert

RODERWOLDE – Donderdag 8 december wordt er in Het Rode Hert te Roderwolde een live cd van Jonathan Rhodes opgenomen. Jonathan Rhodes (Groningen) vertelt verhalen zonder pretenties. Hij betreedt het toneel als de antiheld in zijn eigen avonturen. De niet-zo-dappere idealist die op zoek is naar nuance en bevestiging, terwijl het hem de moed ontbreekt om zijn geheime verlangen naar een eenvoudiger leven te volgen. Kleine fragiele liedjes worden afgewisseld door up-tempo roots rock, waardoor je als luisteraar steeds dichter naar het puntje van je stoel schuift. In 2022 bracht Jonathan Rhodes zijn debuut-EP Dirt uit. Eerder won Rhodes onder andere de POPgroningen Talent Award en de publieksprijs van de Grote Prijs van Nederland. “His songwriting ability is excellent; a very well deserved finalist.” Inloop vanaf 19.30 opnames starten om 20.00 uur graag reserveren via rodehert@gmail.com.