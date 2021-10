Ceintuurbaan Noord 122 biedt veel gratis kansen

RODEN – Het gebouw aan Ceintuurbaan Noord 122 (CBN122) biedt veel gratis kansen. De kledingbank, Vluchtelingenwerk, Humanitas, de Voedselbank en de Roder Boekenmarkt zijn hier samen onder één dak gevestigd. Jetta Klijnsma, commissaris van de koning in Drenthe, zou afgelopen week een bezoek brengen aan CBN122, maar dit werd uitgesteld. Wanneer Klijnsma alsnog langskomt is nog niet bekend.

Bij de kledingbank kan iedereen herbruikbare textiel en schoenen inbrengen. Mensen met een uitkering of een inkomen dat lager is dan 115 procent van de bijstandsnorm zijn hier van harte welkom voor kleding, schoenen en bed-, bad- en keukentextiel.

Voor hulp met de Nederlandse taal, brieven lezen, wonen en werken kunnen vluchtelingen terecht bij Vluchtelingenwerk. Na de verhuizing van een AZC naar de gemeente Noordenveld worden zij twee jaar lang begeleid door vrijwillige medewerkers van Vluchtelingenwerk, die helpen bij het integreren in Nederland, de Nederlandse taal, het regelen van basisvoorzieningen, omgaan met geld, het lezen van brieven en nog veel meer.

Humanitas Noordenveld is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht hun situatie willen veranderen. Zo bieden de vrijwilligers van de Thuisadministratie hulp bij geldzaken en schulden en biedt ‘Get a Grip’ directe hulp aan jongeren met schulden. Ook is er aandacht voor eenzaamheid, hulp aan mensen met een beperking, ondersteuning bij verlies en rouw en aandacht voor jeugd en jongeren.

Iedere week deelt de Voedselbank voedselpakketten uit aan mensen die niet genoeg geld overhouden voor eten en drinken nadat zij de vaste lasten van hun inkomsten hebben afgetrokken. Wie een lager maandbedrag overhoudt dan het normbedrag van de Voedselbank is van harte welkom of kan contact zoeken met Humanitas, omdat zij ook kunnen bekijken of er meer hulp nodig is dan alleen die van de Voedselbank.

Tot slot geeft de Roder Boekenmarkt boeken, geluidsdragers en spelletjes een tweede kans. Wie items in wil brengen kan mailen naar info@roderboekenmarkt.nl. De ingebrachte artikelen worden tijdens de boekenmarkt in december verkocht tegen aantrekkelijke prijzen. De opbrengst daarvan komt ten goede aan diverse goede doelen.