Centraalteam Peize haalt 1000 euro op tijdens marathonuitzending

PEIZE – Geheel volgens traditie hield Centraalteam Peize in de laatste week van 2021 haar jaarlijkse marathon uitzending voor het goede doel. De uitzending was via de radio op 105.00fm in de ruime regio rond Peize en via een internet livestream te beluisteren. Onderdeel van de marathon week waren dit jaar muziekbingo’s en verkoop van zelf gebakken lekkernijen op oudjaarsdag. Liefst 1000 euro leverden de acties op. Het geld gaat naar het hertenkamp J. Heins Park. De hertenkamp bestuursleden Bams en Jansonius namen in de studio de cheque van duizend euro in ontvangst. De heren lieten weten blij te zijn dat het park gewaardeerd wordt door de inwoners van Peize en dat Centraalteam juist het hertenkamp als goed doel hebben gekozen. ‘Mooi dat er nu extra budget is waar onze enthousiaste vrijwilligers het nodige onderhoud, verbetering aan het hok en omheining rondom de bomen mee kunnen uitvoeren’. (Foto: Centraalteam Peize)